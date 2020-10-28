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«Слід»: чим зацікавить 43 серія детективного серіалу

28.10.2020

Сьогодні, 28 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 43 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство студентки Ольги Ткачук, яку знайшли неподалік від дитячого майданчика. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Борис Георгієвський: біографія актора серіалу «Слід»

У 43 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи могла загибла бути просто жертвою обставин?
  • Хто і з якою метою викрав 3-річного хлопчика, нянею якого була Ольга?
  • Чи причетний до викрадення Антон Юрченко?
  • Хто насправді скоїв злочин?

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