«Слід»: чим зацікавить 43 серія детективного серіалу
28.10.2020
Сьогодні, 28 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 43 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство студентки Ольги Ткачук, яку знайшли неподалік від дитячого майданчика. Усі деталі читайте в матеріалі.
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У 43 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Чи могла загибла бути просто жертвою обставин?
- Хто і з якою метою викрав 3-річного хлопчика, нянею якого була Ольга?
- Чи причетний до викрадення Антон Юрченко?
- Хто насправді скоїв злочин?
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