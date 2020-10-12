Сьогодні, 12 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 33 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство головної лікарки жіночої клініки та пологового будинку. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 33 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетна до злочину Сніжана Малахова?

Хто протягом деякого часу прослуховував убиту Надію Зикун?

Хто і навіщо стежив за головною лікаркою?

Чи вистачить експертам доказів, щоб зловити вбивцю?

Video: «Слід»: чим зацікавить 33 серія детективного серіалу Серіал Слід 33 серія на сайті СТБ вже 12.10.2020. Про що сюжет тридцять третьої серії фільму Слід читайте в анонсі

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