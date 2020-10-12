Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 33 серія детективного серіалу

12.10.2020

Сьогодні, 12 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 33 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство головної лікарки жіночої клініки та пологового будинку. Всі деталі читайте в матеріалі.

слід

Більше на тему: Богдан Рубан: біографія актора серіалу «Слід»

У 33 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи причетна до злочину Сніжана Малахова?
  • Хто протягом деякого часу прослуховував убиту Надію Зикун?
  • Хто і навіщо стежив за головною лікаркою?
  • Чи вистачить експертам доказів, щоб зловити вбивцю?

Video: «Слід»: чим зацікавить 33 серія детективного серіалу

Серіал Слід 33 серія на сайті СТБ вже 12.10.2020. Про що сюжет тридцять третьої серії фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить