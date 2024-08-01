Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Серія 29 | 01.08.2024 | Сезон 2

Не пропустіть резонансне розслідування вбивство дочки відомого дипломата. Дивіться онлайн детектив Історія одного злочину 2 сезон 29 серія на сайті СТБ. Ви будете шоковані!

У 29 серії детективного серіалу Історія одного злочину у кінотеатрі було знайдено тіло 21-річної Аглаї Бугрим – дочки відомого українського дипломата, посла СРСР. У цій справі слідчі самі зробили все можливе, щоб про смерть дівчини дізналося якомога більше людей, адже в убитої не було жодного документа. Розтин показав, що це було не самогубство, тому що з тієх області поранення дівчина не змогла б самостійно витягнути ножа. То хто ж тоді вбив юну Аглаю? Дізнайтеся всі подробиці у кримінальному серіалі Історія одного злочину 2 сезон 29 серія.

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