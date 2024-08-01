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Video: Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 29 серия

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Серия 29 | 01.08.2024 | Сезон 2

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В 29 серии детективного сериала Історія одного злочину в кинотеатре было найдено тело 21-летней Аглаи Бугрим – дочери известного украинского дипломата, посла СССР. В этом деле следователи сами сделали все возможное, чтобы о смерти девушки узнало как можно больше людей, ведь у убитой не было ни одного документа. Вскрытие показало, что это было не самоубийство, потому что из тех области ранения девушка не смогла бы самостоятельно вытащить нож. Так кто же тогда убил юную Аглаю? Узнайте все подробности в криминальном сериале Історія одного злочину 2 сезон 29 серия.

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