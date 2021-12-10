На СТБ вийшов 2 сезон серіалу «Швабра», який захопив мільйони глядачів. Актриса Олександра Ребенок відверто розповіла, як створювала образ Анни Миколаївни Швабриної. Для ролі вона знайшла справжню вчену, яка стала прототипом головної героїні. Що розповіла про серіал «Швабра»-2 Олександра Ребенок ― читайте в матеріалі.

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Розкажіть про свою феноменальну героїню, про те, який у неї характер, наскільки вона близька вам.

Мені дуже сподобалася ця історія, бо мій тато — фізик-математик, і це все моє дитинство. Математика для мене одне щастя, спогади з дитинства. І вся термінологія, цифри для мене — це не просто складні професійні терміни. А це те, що було для мене дуже природним, я любила математику в дитинстві і, звичайно, одразу загорілася проєктом. Але постало питання в іншому. Усі відомі математики ― це чоловіки. Їх дуже багато, але вони жили в минулих століттях давним-давно; усі генії, всі велетні вже померли. І мені було цікаво знайти людину, жінку, яка теж займається математикою, яка на сьогоднішній день діюча вчена. Так я знайшла Наталю Берлову ― першу професорку в Кембриджі. Я написала їй у соцмережах, але не думала, що вона мені відповість. Я надіслала їй сценарій, розповіла про нашу історію, і вона його, на диво, прочитала. Я дякую їй за те, що вона витратила свій час. І далі в нас почалися чудові стосунки, тобто вона мені підкоригувала якісь моменти в сценарії: розповіла, що так не кажуть, так не буває, а щось, навпаки, чудово придумано, і так далі. Потім я подивилася дуже багато інтерв’ю Наталії Берлової, і потихеньку вибудувався ланцюжок. Наприклад, вона захоплюється танцями. І я навіть це якось втілила в сюжет, хоч цього спочатку не було. Усе це допомогло зробити людину, а не сухого персонажа, яка живе, спить, їсть так, як і ми. А потім виник складний момент щодо того, що Анна зовсім соціально не пристосована. І на перший погляд здається, що вона просто самотня дівчина, вона живе в математиці. Але ні ― щоб бути талановитим математиком, необхідно чимось пожертвувати в цьому житті. І все-таки у математика активніше працює інша півкуля, ніж та, що відповідає за соціально-побутове. Тобто, наприклад, для неї легко вирішити якісь глобальні завдання, але при цьому найскладніше ― вирішити, як закип’ятити воду, покласти макарони і сіль за смаком. Тобто це рівняння без розв’язку, яке викликає в неї серйозні труднощі. І це відразу все пояснює, і вона перестала бути просто жартом, а стала справжньою людиною.

А вашу героїню можна назвати сильною жінкою?

Сильною жінкою? Мені здається, так. Анна Миколаївна ― це дуже сильна людина. По-перше, вона має справу життя, що дуже важливо. І, відповідно, вона жінка з пристрастю, вона пристрасно любить математику… Вона дотримується своєї мети, і все непотрібне одразу відсіюється.

Як ви вважаєте, у 21 столітті сильна жінка ― вона яка?

Я взагалі вважаю, що сама тема фемінізму має слабину в тому, що має стать. Якби порушити питання, що кожен має повне право відчувати так, як він хоче, бути таким, яким він є: чоловік може бути слабким, а жінка сильною, ― напевно, ця ідея мала б більший успіх. А на мій особистий смак, сила жінки ― у її слабкості.

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У першому сезоні, що знімався два роки тому, ми побачили одну Анну Миколаївну. Чи відбудеться з нею трансформація в другому сезоні?

У будь-якому разі все розвивається і змінюється, немає нічого постійного в цьому житті. Буде приємний сюрприз, з’явиться новий персонаж, який сконцентрує сюжет і дасть йому сильний поштовх до дії, і особливо для Анни Миколаївни як для математика. Він дасть дуже серйозну мотивацію до більш масштабних кроків.

Як ви вважаєте, чому цей проєкт зачепив глядача?

Найцікавіший фокус, який вдався автору Олексію Френкелю, режисеру Тарасу Дударю та акторам, що математика ― це просто, вона довкола нас. Це і є наша дійсність… У кого була трійка з математики, тому здається, що це щось дико складне та незрозуміле, краще написати твір. Але інша річ — прикладна математика. Ось чудова сцена: я йду з хлопчиком Вітею і говорю про те, що треба вміти правильно ставити запитання. Вітя запитує в людини: «Що більше ― дві треті чи три п’яті?» Людина не розуміє. А я кажу: «Неправильно, краще так: що краще ― дві на трьох чи три на п’ятьох?» Вона каже: «Ну, звичайно, дві на трьох!» І це правильна відповідь. Я кажу хлопчику: «Вітю, вчися правильно ставити запитання». Така проста, цікава прикладна математика, і вона справді навколо нас. Я думаю, це найцікавіше. І, звичайно, детектив, класно вплетений у математику, ― коли ми розкриваємо злочин не просто через поліцію, а коли з’являється такий герой, як математик, і обчислює через цікаві формули. Іноді незрозуміло, що вона там каже, але раптом знаходять убивцю чи рішення до того, як це сталося.

Анна Миколаївна має любовну лінію з капітаном Вершиніним, вона розтанула в другому сезоні, стала більш чуттєвою, відкритою…

Ми застаємо героїв у другому сезоні рівно з тієї точки, де ми закінчили в першому сезоні. Тому всі події не можуть розвиватися дуже стрімко, і стосунки Вершиніна та Анни Миколаївни не можуть якось різко змінитись. Але те, що вони розвиватимуться, це точно. І те, що фінал буде неоднозначним і навіть непередбачуваним, це я вам обіцяю.

Чи з’явиться в цьому сезоні якийсь головний антагоніст?

Як я вже сказала, цього сезону з’являється новий персонаж. Він буде головним антагоністом Швабри Анни Миколаївни, який спровокує її як математика. Він просто рівний їй за заннями, за масштабом особистості, він також егоїстичний. Це не може не зачепити Анну Миколаївну.

Вам писали шанувальники після першого сезону «Швабри»? Які були відгуки?

Люди мене впізнавали на вулиці за серіалом «Швабра». Це було дуже класно, хоча трішки напружувало: «Ой, ви ж Швабра». Але з іншого боку, я отримала тонну вдячних захоплених відгуків і точно знаю, що багато хто чекав на другий сезон. І ще рік тому писали про те, що швидше б уже ця пандемія закінчилася, ми дуже хочемо побачити другий сезон. І я дуже щаслива, що ми його зняли.

З ким із колег по знімальному майданчику вам сподобалося працювати?

Я з усіма познайомилася, з усією знімальною групою. Вона чудова, чудова! Мені здається, ми дуже дружно жили та зробили максимум, на що були здатні.

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Дивіться онлайн 2 сезон серіалу «Швабра».

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