На СТБ вышел 2 сезон сериала «Швабра», который восхитил миллионы зрителей. Актриса Александра Ребенок откровенно рассказала, как создавала образ Анны Николаевны Швабриной. Для роли она нашла реальную ученую, которая стала прообразом главной героини. Что рассказала о сериале «Швабра»-2 Александра Ребенок ― читайте в материале.

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Расскажите о своей феноменальной героине, о том, какой у нее характер, насколько она близка вам.

Мне ужасно понравилась эта история, потому что мой папа — физик-математик, и это все мое детство. Математика для меня равно счастье, воспоминания из детства. И вся терминология, цифры для меня — это не просто какие-то сложные профессиональные термины. А это то, что являлось для меня очень естественным, я любила математику в детстве и, конечно, сразу загорелась проектом. Но встал вопрос в другом. Всё-таки известные математики ― это мужчины. Их очень много, но они жили в прошлых веках давным-давно; все гении, все великаны уже умерли. И мне было интересно найти человека, женщину, которая тоже занимается математикой, которая на сегодняшний день действующая ученая. Так я нашла Наталью Берлову — первую женщину-профессора в Кембридже. Я написала ей в соцсетях, но не думала, что она мне ответит. Я прислала ей сценарий, рассказала о нашей истории, и она его, на удивление, прочитала. Я благодарю ее за то, что она потратила своё время. И дальше у нас начались прекрасные отношения, то есть она мне подкорректировала какие-то моменты в сценарии: рассказала, что так не говорят, так не бывает, а что-то, наоборот, здорово придумано, и так далее. Потом я посмотрела очень много интервью Натальи Берловой, и потихоньку выстроилась цепочка. Например, она увлекается танцами. И я даже это как-то внедрила в сюжет, хотя этого изначально не было. Всё это помогло сделать человека, а не сухого персонажа, который живет, спит, ест так же, как и мы. А потом возник сложный момент с тем, что Анна совершенно социально не приспособлена. И на первый взгляд кажется, что она просто одинокая девушка, она вся живёт в математике. Но нет, для того, чтобы быть талантливым математиком необходимо чем-то пожертвовать в этой жизни. И всё-таки у математика активнее работает другое полушарие, чем то, которое отвечает за социально-бытовое. То есть, например, для неё легко решить какие-то глобальные задачи, но при этом самое сложное ― это решить, как кипятить воду, положить макароны и соль по вкусу. То есть, это нерешаемое уравнение, которое вызывало у неё серьёзные трудности. И это сразу все объясняло, и она перестала быть просто шуткой, а стала действительно настоящим человеком.

А вашу героиню можно назвать сильной женщиной?

Сильной женщиной? Мне кажется, да. Анна Николаевна ― это очень сильный человек. Во-первых, у неё есть дело жизни, что очень важно. И, соответственно, она женщина со страстью, она страстно любит математику… Она следует своей цели, и все ненужное сразу отсеивается.

Как вы считаете, в 21 веке сильная женщина ― она какая?

Я вообще считаю, что сама тема феминизма имеет слабость в том, что имеет пол. Если бы поднять вопрос, что каждый имеет полное право чувствовать так, как он хочет, быть таким, какой он есть: мужчина может быть слабым, а женщина сильной, ― наверное, эта идея имела бы больший успех. А на мой личный вкус, сила женщины — в ее слабости.

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В первом сезоне, который снимался два года назад, мы увидели одну Анну Николаевну. Произойдет ли с ней трансформация во втором сезоне?

В любом случае, всё развивается и меняется, нет ничего постоянного в этой жизни. Будет приятный сюрприз, появится новый персонаж, который сконцентрирует сюжет и даст ему очень сильный толчок к действию, и особенно для Анны Николаевны как для математика. Он даст очень серьёзную мотивацию к более масштабным шагам.

Как вы считаете, почему этот проект зацепил зрителя?

Самый интересный фокус, который удался автору Алексею Френкелю, режиссеру Тарасу Дударю и актёрам, что математика ― это просто, она вокруг нас. Это и есть наше настоящее… У кого была тройка по математике, тому кажется, что это что-то дико сложное и непонятное, лучше написать сочинение. Но другое дело — прикладная математика. Вот прекрасная сцена: я иду с мальчиком Витей и говорю о том, что нужно уметь правильно задавать вопросы. Витя спрашивает у человека: «Что больше ― две третьих или три пятых?» Человек не понимает. А я говорю: «Неправильно, лучше так: что лучше ― две на троих или три на пятерых?» Он говорит: «Ну, конечно, две на троих!» И это правильный ответ. Я говорю мальчику: «Витя, учись правильно задавать вопросы». Настолько проста, занимательна прикладная математика, и она действительно вокруг нас. Я думаю, это самое интересное. И, конечно, детектив, классно вплетенный в математику, когда мы раскрываем преступление не просто через полицию, а когда появляется такой герой как математик и рассчитывает через интересные формулы. Порой непонятно, что она там говорит, но вдруг находится убийца или решение к тому, как это произошло.

У Анны Николаевны есть любовная линия с капитаном Вершининым, она оттаяла во втором сезоне, стала более чувственной, открытой.

Мы застаем героев во втором сезоне ровно с той точки, на которой мы закончили в первом сезоне. Поэтому все события не могут развиваться очень стремительно, и отношения Вершинина и Анны Николаевны не могут как-то резко измениться. Но то, что они будут развиваться, это точно. И то, что финал будет неоднозначным и даже непредсказуемым, — это я вам обещаю.

Появится ли в этом сезоне какой-то главный антагонист?

Как я уже сказала, в этом сезоне появляется новый персонаж. Он будет главным антагонистом Швабры Анны Николаевны, который спровоцирует её уже как математика. Он просто равен ей по уровню, по масштабу личности, он так же эгоистичен. Это не может не задеть Анну Николаевну.

Вам писали поклонники после выхода первого сезона «Швабры»? Какие были отзывы?

Люди меня узнавали на улице по сериалу «Швабра». Это было очень классно, хотя немножко напрягало: «Ой, вы же Швабра». Но с другой стороны, я получила тонну благодарных восторженных отзывов и точно знаю, что многие ждали второй сезон. И еще год назад писали о том, что скорее бы уже эта пандемия закончилась, мы очень хотим увидеть второй сезон. И я ужасно счастлива, что мы его сняли.

С кем из коллег по съемочной площадке вам понравилось работать?

Я со всеми познакомилась, со всей съемочной группой. Она прекрасная, замечательная! Мне кажется, мы очень дружно жили и сделали максимум, на что были способны.

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