Ви дивитеся продовження гостросюжетного детективного серіалу Швабра 2 сезон 1 серія від 06.12.2021, в якому дізнаєтесь, що трапилося з Анною під час весілля Каті та Міті. Загадкова капсула з тіла Левинського наводить Швабру до кількох відео, які він встиг перед смертю завантажити в інтернет. Але в серіалі Швабра 2021 Анна не встигає поділитися своєю знахідкою з Вершиніним, адже просто під час святкової урочистості її викрадає Фатум. Хто цей загадковий чоловік? Яке відношення він має до смерті Левинського? І що йому потрібно від Анни Швабріної? Геніальній математикині доведеться розібратися в цьому самостійно, поки Фатум не вбив її в серіалі Швабра 2 сезон 1 серія від 06.12.2021.

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Дивитись онлайн серіал Швабра 2 сезон – 2 серія від 06.02.2021