18 жовтня на СТБ відбудеться прем’єра 16-серійної мелодрами «Некероване кохання» виробництва StarLight Production. З понеділка по четвер о 20:15 глядачі стежитимуть за гостросюжетною історією кохання.

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Новий серіал розповість драматичну історію про те, як випадковість змінює життя людей і де потім знайти сили, щоб побудувати життя наново і знайти своє щастя.

Кіра заміжня за успішним бізнесменом-красенем Дмитром Вишневським, у них прекрасний будинок і великі плани на майбутнє. Вони зразкова і щаслива подружня пара. Але ця ідилія ― лише картинка, яка приховує відсутність кохання і таємниці в сім’ї бізнесмена. Чоловік і дружина обманюють одне одного і давно нещасні в цих стосунках, але міцні шлюбні узи не дають їм зізнатися в тому, що їхньої сім’ї давно немає або ніколи й не було. Кірі доведеться розповісти чоловікові, чому і навіщо вона обманювала його багато років. Вона не боїться розлучення, але її мучить почуття провини і страшить його осуд за болючу правду про неї… У цей час Діма, який вирішив назавжди змінити своє життя, жене автівку по трасі. Зненацька автомобіль вилітає на зустрічну смугу, він тисне на гальма, але вони не слухаються…

Аварія стає точкою неповернення не тільки для Кіри та Діми, а й для іншої пари ― слідчого Ігоря Бондаря та його дружини Рити. Розслідування події зведе Ігоря та Кіру. Намагаючись розібратися, що відбулося насправді ― ДТП чи умисне вбивство, вони змушені будуть дізнатися гірку правду про своїх близьких і розкрити власні «скелети в шафі». Але це виявиться вельми непросто.

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«Іноді ми зустрічаємо людей, впускаємо їх у своє життя і самі проростаємо в їхні життя, сприймаючи ці стосунки за кохання. Та коли розуміємо, що помилилися, боїмося собі в цьому зізнатися і не готові зізнатися іншій людині, щоб не образити, не ранити. Коли люди перестають бути чесними з собою, допускають фатальні помилки й роблять нещасними не тільки себе, а й інших. Наші герої обманювали себе, і брехня кожного призвела до загальної трагедії. Це фільм з глибокою психологічною лінією персонажів. Їм буде нелегко пройти свій шлях, усвідомити і виправити все те, що вони накоїли. Але без цього шляху жодна людина не може знайти любов. Обіцяю, що фільм триматиме в напрузі до останнього кадру. Глядач спочатку полюбить головних героїв, а потім почне в них сумніватися. Це той випадок, коли буде постійно підвішене питання: він зараз каже правду чи обманює? ― розповідає креативна продюсерка Оксана Калитюк. ― У таких історіях ми говоримо про нашу цінність, про нашу силу, про те, на що ми готові заради кохання і як часто ми боїмося його справжнього, а зустрівши ― намагаємося втекти. Це історія про любов, яка не осуджує, а об’єднує і на небі, і на землі. Глядачі зрозуміють це, переглянувши наш фільм до фіналу».

У серіалі зіграли Антон Батирєв, Лянка Гриу, Алла Масленнікова, Віктор Васильєв, Ольга Морозова, Олена Якименко, Євген Лісничий, Гордій Дзюбинський, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Микола Боклан, Петро Нікітін та ін.

Виробництвом серіалу займається Starlight Production. Сценарій написали Лілія Молодецька, Валерія Вінс, Лілія Легостаєва. Режисери-постановники ― Анатолій Григор’єв, Павло Тупик. Генеральна продюсерка ― Галина Балан-Тімкіна, креативні продюсерки ― Оксана Задорожна, Оксана Калитюк.

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Не пропустіть серіал «Некероване кохання» з 18 жовтня з понеділка по четвер о 20:15!

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