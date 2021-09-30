З понеділка по четвер о 20:15 на СТБ виходить серіал «Колір помсти» ― друга частина трилогії і продовження «Кольору пристрасті». Сергій Сторожев зрежисував усі серії нового сезону, в якому повністю змінилися долі героїв.

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Даша Гомонай змінила зовнішність після подій першого сезону, щоб урятувати себе і близьких. У серіалі її грає інша актриса ― Поліна Калмикова, яка до цього встигла проявити себе в кількох фільмах і театральних постановках.

У центрі сюжету не тільки Даша, а й Марія Матвієнко ― директорка дитячого будинку і її біологічна мати. Марію посадили за вбивство контрабандиста Мілоша Князевицького. Вона ж планує передовсім вийти на волю і розшукати зниклих дітей.

Даша Гомонай змінила особистість ― тепер вона Надя і переховується від правоохоронців, а також намагається почати все наново. Софія Горбач починає свої пошуки Даші, бо не вірить у її смерть під час ув’язнення.

Серіал знімали режисери Сергій Сторожев та Олеся Герко, оператор-постановник Маркіян Канюка, художниця-постановниця Анастасія Антонюженко, виконавча продюсерка Інна Гребенюк, генеральна продюсерка Тетяна Гнєдаш.

«Колір помсти»: опис серій і сюжет

1 серія і 2 серія

У новому сезоні Потапенко намагається довести непричетність Марії до вбивства Мілоша. Тим часом Борисов шантажує Марію, але вона не піддається на шантаж і зізнається у вбивстві, готуючись відбувати термін.

Поки Марія з труднощами освоюється в камері СІЗО, вона дізнається про художницю Дашу Гомонай ― легендарну особистість, яка загинула, але залишилася відома на всю країну.

Іван дізнається, що Софія причетна до смерті Даші й Ореста, але не встигає про це нікому сказати, бо потрапляє в лікарню непритомним. Софія налякана: що як батько почув страшну правду про неї?

Кролл, під ім’ям якого криється Євген, розправляється з Романом за зраду Марії. Для розслідування смерті Романа зі столиці направляють Гаврилова.

Потапенко оголошує Ігоря в розшук, але Борисов і тут домагається свого ― він попереджає Ігоря, і той вчасно тікає. Тим часом, перевіряючи вилучені під час обшуку речі Марії Матвієнко, криміналіст знаходить підтвердження її зв’язку з Дашею Гомонай.

3 серія і 4 серія

Починаються пошуки Ігоря. Борисов прагне закрити справу якомога швидше. Він повідомляє Софії, що виявлено свіжі відбитки пальців Даші Гомонай. Вона починає шукати Дашу. Потапенко веде своє розслідування: розпитує Ханіна про подробиці розтину тіла Даші, але той повідомляє про це Михайлові.

Діана після колонії приходить у дитячий будинок Наді, де живе і виховується її донька Сніжана. Надя дуже переживає через те, що Діана може її впізнати.

У розслідуванні смерті Романа правоохоронці виявляють ще одне зникнення.

Марія отримує термін у колонії суворого режиму. Надя інструктує її, як пристосуватися до нових умов. Незважаючи на труднощі, Марія тримається відсторонено і зберігає гідність, через що отримує прізвисько Графиня. «Сім’я» Марти нападає на Марію, і вона потрапляє в ДІЗО.

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5 серія і 6 серія

Натхненна прикладом Даші Гомонай, Марія починає боротися за себе в колонії. Юлія підкуповує Тарасюка, щоб поліпшити умови утримання Марії. Борисов шантажує Юлію за вбивство Романа. Юлія змушена йому заплатити. Потапенко повідомляє Наді про відбитки Даші Гомонай. Разом з Михайлом вона їде в опіковий центр до Олександра, який вирішить її проблему. Софія тимчасом також приходить в опіковий центр. Наді і Михайлові вдається уникнути зустрічі з нею. Олександр переконує Софію, що Даша мертва.

До дитбудинку приходять Борисов і Софія з обшуком. Слідчій групі не вдається виявити відбитків Даші в притулку. Софія шантажує Діану і обіцяє допомогти отримати опіку над її дочкою. Діана починає доповідати Софії про те, що відбувається в дитбудинку.

Вероніка підкуповує Тимура, щоб добути фотографії Марії. Марію випускають з ізолятора, але вона відмовляється переводитися в інший барак. Марія і Марта домовляються про нейтралітет і взаємодопомогу.

7 серія і 8 серія

Поки Євген і Юля готують втечу Марії з колонії, та отримує несподівані преференції від начальства закладу. Обурена підручна Марти Ряба вважає, що про це подбала Марта, і калічить Марію. Тимур фотографує її в лазареті і пересилає фото Вероніці, після чого інформація про стан Марії поширюється в ЗМІ.

Парканов лютує. Потапенко негайно виїжджає до колонії, а Надя просить Діану про послугу, і майже розкривається. Коли Софія отримує цю інформацію, то робить жахливі для Наді висновки…

Софія приходить до дитячого будинку, щоб розпитати Надю про Дашу Гомонай. Надя запитує Потапенка, як він учинив би, знаючи, що Даша жива…

Парканов з Тарасюком дізнаються, що фото журналістам відправив Тимур, і його звільняють. Марію переводять до районної лікарні.

4 жовтня, 20:15 — 9, 10 серії;

5 жовтня, 20:15 — 11, 12 серії;

6 жовтня, 20:15 — 13, 14 серії;

7 жовтня, 20:15 — 15, 16 серії;

11 жовтня, 20:15 — 17, 18 серії;

12 жовтня, 20:15 — 19, 20 серії;

13 жовтня, 20:15 — 21, 22 серії;

14 жовтня, 20:15 — 23, 24 серії.

Серіал «Колір помсти» виходить на СТБ з 27 вересня і буде йти по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть нові серії!

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