С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ выходит сериал «Цвет мести» ― вторая часть трилогии и продолжение «Цвета страсти». Сергей Сторожев срежиссировал все серии нового сезона, в котором полностью изменились судьбы героев.

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Даша Гомонай изменила внешность после событий первого сезона, чтобы спасти себя и близких. В сериале ее играет другая актриса ― Полина Калмыкова, которая до этого успела проявить себя в нескольких фильмах и театральных постановках.

В центре сюжета не только Даша, но и Мария Матвиенко ― директор детского дома и ее биологическая мать. Марию посадили за убийство контрабандиста Милоша Князевицкого. Она же планирует в первую очередь оказаться на свободе и разыскать пропавших детей.

Даша Гомонай изменила личность ― теперь она Надя и скрывается от правоохранителей, а также пытается начать все заново. София Горбач начинает свои поиски Даши, так как не верит в ее смерть во время заключения.

Сериал снимали режиссеры Сергей Сторожев и Олеся Герко, оператор-постановщик Маркиян Канюка, художник-постановщик Анастасия Антонюженко, исполнительный продюсер Инна Гребенюк, генеральный продюсер Татьяна Гнедаш.

«Цвет мести»: описание серий и сюжет

1 серия и 2 серия

В новом сезоне Потапенко пытается доказать непричастность Марии к убийству Милоша. Тем временем Борисов шантажирует Марию, но она не поддаётся на шантаж и признаётся в убийстве, готовясь отбывать срок.

Пока Мария с трудом осваивается в камере СИЗО, она узнает о художнице Даше Гомонай ― легендарной личности, которая погибла, но стала известной на всю страну.

Иван узнает, что София причастна к смерти Даши и Ореста, но не успевает об этом никому сказать, так как попадает в больницу без сознания. София испугана: что если отец услышал страшную правду о ней?

Кролл, под именем которого скрывается Евгений, расправляется с Романом за предательство Марии. Для расследования смерти Романа из столицы направляют Гаврилова.

Потапенко объявляет Игоря в розыск, но Борисов и тут добивается своего ― он предупреждает Игоря, который вовремя сбегает. Тем временем, проверяя изъятые при обыске вещи Марии Матвиенко, криминалист находит доказательство ее связи с Дашей Гомонай.

3 серия и 4 серия

Начинаются поиски Игоря. Борисов хочет закрыть дело как можно скорее. Он дает знать Софии, что обнаружены свежие отпечатки пальцев Даши Гомонай. Она начинает искать Дашу. Потапенко ведёт своё расследование: расспрашивает Ханина о подробностях вскрытия тела Даши, но тот сообщает об этом Михаилу.

Диана после колонии приходит в детский дом Нади, где живет и воспитывается ее дочь Снежана. Надя очень сильно переживает из-за того, что Диана может ее узнать.

В расследовании смерти Романа правоохранители обнаруживают еще одну пропажу.

Мария получает срок в колонии строгого режима. Надя инструктирует ее, как приспособиться к новым условиям. Несмотря на трудности, Мария держится отстраненно и сохраняет достоинство, из-за чего получает прозвище Графиня. «Семья» Марты нападает на Марию, и она попадает в ДИЗО.

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5 серия и 6 серия

Вдохновлённая примером Даши Гомонай, Мария начинает бороться за себя в колонии. Юля тем временем подкупает Тарасюка, чтобы улучшить условия содержания Марии.

Борисов шантажирует Юлию за убийство Романа, и она вынуждена ему заплатить. Потапенко сообщает Наде о найденных отпечатках. Вместе с Михаилом она едет в ожоговый центр, где Александр решит ее проблему. В это же время София также приходит в ожоговый центр. Наде и Михаилу удается избежать встречи с ней. Александр убеждает Софию, что Даша мертва.

В детдом приходят Борисов и София с обыском. Следственная группа не находит в приюте отпечатков Даши. София шантажирует Диану и обещает помочь получить опеку над ее дочерью. Диана начинает докладывать Софии о том, что происходит в детдоме.

Вероника подкупает Тимура, чтобы добыть фотографии Марии. Марию выпускают из изолятора, но она отказывается переводиться в другой барак. Мария и Марта договариваются о нейтралитете и взаимопомощи.

7 серия и 8 серия

Пока Евгений и Юля готовят побег Марии из колонии, она получает неожиданные преференции от начальства учреждения. Возмущенная подручная Марты Ряба считает, что об этом позаботилась Марта, и калечит Марию. Тимур фотографирует ее в лазарете и пересылает фото Веронике, после чего информация о состоянии Марии распространяется в СМИ.

Парканов свирепствует. Потапенко немедленно выезжает в колонию, а Надя просит Диану об услуге, и почти раскрывается. Когда София получает эту информацию, то делает ужасные для Нади выводы…

София приходит в детский дом, чтобы расспросить Надю про Дашу Гомонай. Надя спрашивает Потапенко, как он поступил бы, зная, что Даша жива…

Парканов с Тарасюком узнают, что фото журналистам отправил Тимур, и его увольняют. Марию переводят в районную больницу.

9 серия и 10 серия

После того, как Диана передала Софии информацию о Наде, она выполняет просьбу последней к подругам в колонии позаботиться о Марии ― она хороший человек и спасла жизнь дочери Дианы. К тому же Диана говорит Гале, что Даша Гомонай могла выжить во время пожара.

Мария приходит в себя в больнице, но, выслушав план Евгения, отказывается бежать из заключения. Тогда Евгений поручает Юлии искать Игоря, чтобы сократить жене срок.

София не получает подтверждения по отпечаткам Даши Гомонай, но начинает проверять Надю и Марию.

Иван слышит, что София намерена убить Дашу, но скрывает это. Потапенко просит Михаила передать Даше, что за нее он готов отдать жизнь. Надя слышит это и пишет любимому письмо от имени Даши, в котором просит забыть ее.

11 серия и 12 серия

Борисов отвозит Лёлика и Болика к Игорю в «лесной офис». Лёлик докладывает Юлии: ему удалось выйти на Игоря и его лесную перевалочную базу. Игоря задерживают. Иван принимается за дело Марии. Потапенко и Евгений не могут расколоть Игоря ― Борисов заметает следы. Лиза узнает, что Игорь отрицает, будто бы видел Николая, и хочет встретиться с ним. При встрече Лиза говорит Игорю, что она его сестра.

София советуется с Борисовым по результатам анализа ДНК: Даша и Мария — дочь и мать. После этого она принимает решение посетить колонию, чтобы вычислить, кто навещает Марию, и выйти на след Даши Гомонай.

Иван пытается разобраться с новыми обстоятельствами в деле: свежие отпечатки Даши Гомонай — настоящие и она жива. Но он проверяет вероятность сбоя в базе данных.

Мария возвращается в колонию, где идет подготовка к приезду журналистов. Парканов поручает ей нарисовать портретную галерею лучших сотрудников.

13 серия и 14 серия

Мария начинает рисовать инструментами Даши. Галя рассказывает ей о жизни Гомонай за решёткой и её романе с адвокатом Потапенко.

София приходит к Михаилу, застает там Надю и незаметно устанавливает «жучок», надеясь выяснить, где скрывается Даша. Надя звонит Потапенко, и тот находит прослушку.

Раздосадованная София уверена, что Даша жива и её ищут Потапенко с Михаилом. Пылающая местью София стремится добраться к Гомонай и убить ее.

Лиза рассказывает брату о Марии и убеждает раскрыть правду. Борисов угрожает Игорю убийством сестры, если тот скажет лишнее на суде. Игорь, мучимый чувством вины, наносит себе травму и попадает в больницу, где сталкивается с Иваном и просит о помощи… Иван составляет и передает нотариусу завещание и дополнение к нему.

В суде пересматривается дело Марии, ей уменьшают срок и возвращают право на УДО. Иван просит Гаврилова прислать ему копию материалов дела Софии.

15 серия и 16 серия

София безуспешно пытается подкупить Парканова, чтобы узнать, с кем контактирует Мария.

Иван, наконец, убеждается, что Ореста убил Борисов, а попытку убийства Даши организовала София. Он сообщает Марии, что ее дочь ― Даша Гомонай и она жива. Но об этом визите стает известно Софии. У них завязывается разговор, в ходе которого девушка узнает, что отцу все известно. Она пытается уничтожить папку с доказательствами, но из-за нее у Ивана случается инсульт.

Мария пишет портрет Парканова, а Ряба готовится устроить пожар. Мария узнает, что Даша жива и Потапенко до сих пор любит эту девушку. Во время открытия картинной галереи Ряба поджигает портреты. Мария и Ряба попадают в больницу, а Парканова отстраняют от должности. Осмотреть ожог Марии приезжает Александр и влюбляется в неё.

Диана понимает, что София не поможет ей вернуть дочь. Надя всё больше напоминает Потапенко его Дашу, у них проскакивает искра.

София уничтожает улики и уходит от Борисова, ее делают начальницей колонии.

17 серия и 18 серия

София устанавливает на территории колонии «жучки» и скрытые камеры, она контролирует каждое движение Марии, изучает ее переписку с детьми из приюта, обращает внимание на письма для девочки Лиды, чтобы вычислить Дашу.

После выхода Галя обнаруживает, что отец женился на ее бывшей соседке по камере Шило и та путем махинаций с документами отняла у Гали квартиру.

Галя обращается к Диане, но Надя предлагает ей пожить у себя. Она понимает, что в приюте шпион, и они с Потапенко начинают поиски.

Николай устраивается работать охранником на стоянку фур. Во время свидания Мария передает Потапенко важное сообщение… Надя узнает, что, несмотря на романы и интрижки, Потапенко до сих пор влюблен в Дашу Гомонай.

Брошенный Софией Борисов ищет встречи с Кроллом.

19 серия и 20 серия

На свидание к Марии приезжает Александр. София напрасно надеется узнать что-то про Дашу. Позже она понимает, что Марии от имени Лиды пишет Даша. София «обрезает» контакты Марии, чтобы выманить Гомонай.

София узнаёт, что Юлия хотела устроить Марии побег и что Евгений жив.

Потапенко просит Гмырю помочь с личными делами в детдоме и поиском шпиона. Гмыря подозревает Надежду Хромаеву.

Надя узнаёт, что Мария рассталась с Потапенко. Андрей и Надя переходят на «ты», но после заявления Гмыри Потапенко начинает ее избегать. Он понимает, что Надя не та, за кого себя выдаёт, и секреты настораживают его.

Борисов встречается с Кроллом и понимает, что это Евгений. Тот шантажирует Борисова.

21 серия и 22 серия

Потапенко узнает от Михаила правду о Наде и Даше Гомонай. Он хочет сообщить об этом Марии, но это сложно из-за слежки Софии.

София решает спровоцировать Марию на побег, чтобы разобраться с ней. В колонии неожиданно начинается массовое отравление, и Мария попадает в санчасть. София вводит жесткий карантин в пятом отряде и запрещает свидания с посетителями… Марта имитирует симптомы отравления, чтобы тоже попасть к Марии в санчасть. Мария сообщает ей номер Потапенко, чтобы та рассказала, что Даша Гомонай погибла из-за заказного убийства. Марта обещает назвать имена.

Благодаря усилиям Михаила шпион в приюте, наконец, найден и признает свою вину.

Потапенко делает предложение Наде. Он выясняет, что Дмитрия убили, а Дашу подбросили в поезд. И скорее всего, это сделал Евгений.

Евгений организует Марии побег, но Борисов обманывает его ― Марию берут в заложницы, а Николай, наконец, узнает о Евгении.

14 октября, 20:15 — 23, 24 серии.

Сериал «Цвет мести» выходит на СТБ с 27 сентября и будет идти по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Не пропустите новые серии!

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