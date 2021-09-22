Сериал «Цвет мести» выходит на СТБ 27 сентября. Это продолжение сериала «Цвет страсти», в котором несправедливо обвиненная героиня пыталась спастись из заключения с помощью обаятельного адвоката.

Готово продолжение сериала, в котором зрители поймут, что приключения Нади только начинаются.

Больше по теме: Смотрите «Цвет мести» с 27.09.2021 на СТБ

Во втором сезоне центральной героиней все так же остается Даша Гомонай, но по сюжету она изменила внешность, чтобы обезопасить себя от преследования. В реальной жизни это отражается в том, что Дашу, которая теперь зовет себя Надей, сыграла другая актриса — Полина Калмыкова. Она еще не имеет оглушительной карьеры, но уже успела зарекомендовать себя в театральных постановках и в фильмах.

В сериале вернутся уже известные и любимые нами актеры, и будут новые.

«Цвет мести» — актеры и роли сериала на СТБ

Андрей Потапенко — Юрий Фелипенко

В сериале «Цвет мести» Юрий Фелипенко сыграл адвоката, в которого влюблена главная героиня. Он способствует инсценировке ее смерти и оставляет ради нее свою невесту. В финале сериала «Цвет страсти» уже Надя устраивается к нему работать няней.

В 2016 году артист окончил курс Ю. Ф. Высоцкого в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого и стал членом труппы Киевского академического драматического театра на Подоле.

У Юрия около 20 ролей в разных спектаклях. Также актер работает в театре-студии «Стигма» и занимается дубляжом фильмов, таких как «Как приручить дракона-2» и «Первая украинская сказка».

Карьеру в кино Юрий Фелипенко начал с сериала «Возвращение Мухтара-9». Он известен по съемкам в «Отделе 44», «Что делает твоя жена» и новом сериале на СТБ «Цвет страсти» и «Цвет мести».

София Горбач — Даша Легейда

В картине «Цвет мести» Дарья играет Софию Горбач ― инспектора по делам несовершеннолетних и невесту Потапенко. Она не верит в смерть Даши и устраивает за ней охоту, постепенно садясь на «хвост» Наде.

С детства Дарья Легейда хотела связать свою жизнь с искусством, и родители способствовали этому. Так что она успела побыть танцовщицей и закончить 5 классов хореографической школы, освоив народный, классический, акробатический, ирландский танец, а также научилась технике степа. После изучила джазовый, народный и эстрадный вокал.

До того, как стать актрисой, Дарья поступала в Киевскую балетную академию, а потом решила продолжить обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Затем вошла в труппу Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Кинодебют Даши Легейды состоялся в драме «Бессмертник». Настоящее признание актриса получила после съемок в музыкальном фильме «Певица». Даша снималась в фильмах «Крепостная», «Женский доктор», «Артистка», «Худшая подруга», «Пес».

В промежутке между съемками летом 2021 года Даша Легейда вышла замуж за актера Дмитрия Сову.

Мария — Виктория Литвиненко

Виктория Литвиненко в сериале «Цвет мести» играет Марию Матвиенко, которую обвиняют в убийстве и приговаривают к заключению. Она биологическая мать Даши/Нади.

Актриса Виктория Литвиненко родилась 16 января 1986 в городе Фастов. В детстве она занималась бальными танцами, но не связала с ними судьбу. После школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который успешно закончила в 2007 году. Еще во время учебы стала актрисой труппы Центра Современного Искусства «ДАХ», где играет и по сей день.

Карьеру киноактрисы Виктория начала с сериала «Завтра будет завтра». А после сериала «Только любовь» 2010 года она получила настоящее признание. С того времени продолжает успешно сниматься. Сыграла в популярном сериале-антологии «Перші ластівки» и «Перші ластівки: Zалежні» на Новом канале.

Надя — Полина Калмыкова

В сериале «Цвет мести» на СТБ Полина Калмыкова получила главную роль Даши Гомонай / Нади. Она пускается в бега после инсценировки смерти в сериале «Цвет страсти».

Полина Калмыкова родилась 11 января 1998 года в Одессе. В 2019 года она закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Полина успела сыграть в таких театральных постановках: «Пиковая дама», «Старший сын», «Анна Каренина» (2016), «Каменный гость» (2017), «8 Любящих Женщин» (2018) и «С любимыми не расставайтесь» (2019).

В 2018 году попробовала себя в кинофильме «Кольцо с рубином». В 2020 году снялась в «Полицейском с ДВРЗ».

Увлекается фехтованием, катанием на роликах, легкой атлетикой, бегом, йогой, игрой на гитаре, фортепиано и баяне.

Следователь Борисов ― Виталий Салий

Виталий родился в Киеве 4 июля 1985 года в семье военных. Сначала хотел пойти по стопам отца, но потом его душа легла к искусству и карьере актера. В 2006 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Е. Митницкого). Еще во время учебы с 2004 года попал в труппу Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Пробовал себя в роли ведущего.

С 2014 года в браке с актрисой Анной Арефьевой, в 2017 году у них родился сын. Виталий играл в сериале «Цвет страсти» следователя по делу Даши, потом появился в сериале Нового канала «Перші ластівки: Zалежні». В сериале «Цвет мести» возвращается к роли Борисова.

Марта — Светлана Зельбет

В сериале «Цвет страсти» Светлана Зельбет сыграла неоднозначного персонажа, который совершил убийство.

Актриса Светлана Зельбет родилась 27 июня 1979 в Москве. С пяти лет она начала ходить в хореографический ансамбль. Через десять лет перешла в Детский музыкальный театр юного актера и твердо решила посвятить себя театру.

В 2013 году актриса переехала жить в Украину, но перестала играть в театре из-за несовершенного знания языка.

Светлана Зельбет дебютировала в кино в 2006 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Принцесса цирка». А первую славу актриса получила после съемок в драме «Обручальное кольцо» (2008).

Светлана в браке с режиссером и продюсером Дмитрием Гольдманом. Супруги воспитывают двух детей и часто демонстрируют в социальных сетях счастливые семейные фото.

Также в сериале «Цвет мести» сыграли:

Юлия — Ли Берлинская;

Тарасюк — Алексей Череватенко;

Тимур — Петр Ищук;

Анастасия — Екатерина Брайковская;

Прохор — Евгений Волошенюк;

Гмыря — Дмитрий Усов;

Галя — Анастасия Иванова;

Евгений — Дмитрий Сарансков.

Премьера сериала «Цвет мести» состоится на СТБ 27 сентября. Ежедневно с понедельника по четверг в 20:15 зрители смогут посмотреть по две серии. Не пропустите!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.