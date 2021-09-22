27 сентября на СТБ выходит сериал «Цвет мести» ― вторая часть трилогии и продолжение «Цвета страсти». Сергей Сторожев срежиссировал все серии нового сезона, в котором полностью изменились судьбы героев.

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В продолжении полюбившегося сериала «Цвет страсти» ― «Цвет мести» возвращаются уже известные актеры Даша Легейда, Виктория Литвиненко, Юрий Фелипенко, Светлана Зельбет, Виталий Салий и другие, а роль главной героини, которую теперь зовут Надя, исполняет Полина Калмыкова.

«Цвет мести»: сюжет драматического телесериала СТБ

Даша Гомонай изменила внешность после событий первого сезона, чтобы спасти себя и близких. В сериале ее играет другая актриса ― Полина Калмыкова, которая до этого успела проявить себя в нескольких фильмах и театральных постановках.

Теперь в центре сюжета не только Даша, но и Мария Матвиенко ― директор детского дома и ее биологическая. Марию посадили за убийство контрабандиста Милоша Князевицкого. Она же планирует в первую очередь оказаться на свободе и разыскать пропавших детей.

Тем временем Даша Гомонай изменила личность ― теперь она Надя и скрывается от правоохранителей, а также пытается начать все заново. Но проблемы Марии Матвиенко не дадут ей спокойно жить ― начинается новая охота на невиновную.

Хотя Даша устроилась работать няней к Андрею Потапенко, его возлюбленная София Горбач начинает свои поиски Даши, так как не верит в ее смерть во время заключения. Она быстро находит союзников, которые также не желают счастья Даше, и постепенно начинает подозревать няню в том, что она не та, за кого себя выдает.

Сериал снимали: режиссеры Сергей Сторожев и Олеся Герко, оператор-постановщик Маркиян Канюка, художник-постановщик Анастасия Антонюженко, исполнительный продюсер Инна Гребенюк, генеральный продюсер Татьяна Гнедаш.

«Цвет мести»: график выхода

27 сентября, 20:15 — 1, 2 серии;

28 сентября, 20:15 — 3, 4 серии;

29 сентября, 20:15 — 5, 6 серии;

30 сентября, 20:15 — 7, 8 серии;

4 октября, 20:15 — 9, 10 серии;

5 октября, 20:15 — 11, 12 серии;

6 октября, 20:15 — 13, 14 серии;

7 октября, 20:15 — 15, 16 серии;

11 октября, 20:15 — 17, 18 серии;

12 октября, 20:15 — 19, 20 серии;

13 октября, 20:15 — 21, 22 серии;

14 октября, 20:15 — 23, 24 серии.

Сериал «Цвет мести» выходит на СТБ с 27 сентября и будет идти по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Не пропустите новые серии!

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