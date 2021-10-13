З понеділка по четвер о 20:15 на СТБ виходить серіал «Колір помсти» ― друга частина трилогії і продовження «Кольору пристрасті». Сергій Сторожев зрежисував усі серії нового сезону, в якому повністю змінилися долі героїв.

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Даша Гомонай змінила зовнішність після подій першого сезону, щоб урятувати себе і близьких. У серіалі її грає інша актриса ― Поліна Калмикова, яка до цього встигла проявити себе в кількох фільмах і театральних постановках.

У центрі сюжету не тільки Даша, а й Марія Матвієнко ― директорка дитячого будинку і її біологічна мати. Марію посадили за вбивство контрабандиста Мілоша Князевицького. Вона ж планує передовсім вийти на волю і розшукати зниклих дітей.

Даша Гомонай змінила особистість ― тепер вона Надя і переховується від правоохоронців, а також намагається почати все наново. Софія Горбач починає свої пошуки Даші, бо не вірить у її смерть під час ув’язнення.

Серіал знімали режисери Сергій Сторожев та Олеся Герко, оператор-постановник Маркіян Канюка, художниця-постановниця Анастасія Антонюженко, виконавча продюсерка Інна Гребенюк, генеральна продюсерка Тетяна Гнєдаш.

«Колір помсти»: опис серій і сюжет

1 серія і 2 серія

У новому сезоні Потапенко намагається довести непричетність Марії до вбивства Мілоша. Тим часом Борисов шантажує Марію, але вона не піддається на шантаж і зізнається у вбивстві, готуючись відбувати термін.

Поки Марія з труднощами освоюється в камері СІЗО, вона дізнається про художницю Дашу Гомонай ― легендарну особистість, яка загинула, але залишилася відома на всю країну.

Іван дізнається, що Софія причетна до смерті Даші й Ореста, але не встигає про це нікому сказати, бо потрапляє в лікарню непритомним. Софія налякана: що як батько почув страшну правду про неї?

Кролл, під ім’ям якого криється Євген, розправляється з Романом за зраду Марії. Для розслідування смерті Романа зі столиці направляють Гаврилова.

Потапенко оголошує Ігоря в розшук, але Борисов і тут домагається свого ― він попереджає Ігоря, і той вчасно тікає. Тим часом, перевіряючи вилучені під час обшуку речі Марії Матвієнко, криміналіст знаходить підтвердження її зв’язку з Дашею Гомонай.

3 серія і 4 серія

Починаються пошуки Ігоря. Борисов прагне закрити справу якомога швидше. Він повідомляє Софії, що виявлено свіжі відбитки пальців Даші Гомонай. Вона починає шукати Дашу. Потапенко веде своє розслідування: розпитує Ханіна про подробиці розтину тіла Даші, але той повідомляє про це Михайлові.

Діана після колонії приходить у дитячий будинок Наді, де живе і виховується її донька Сніжана. Надя дуже переживає через те, що Діана може її впізнати.

У розслідуванні смерті Романа правоохоронці виявляють ще одне зникнення.

Марія отримує термін у колонії суворого режиму. Надя інструктує її, як пристосуватися до нових умов. Незважаючи на труднощі, Марія тримається відсторонено і зберігає гідність, через що отримує прізвисько Графиня. «Сім’я» Марти нападає на Марію, і вона потрапляє в ДІЗО.

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5 серія і 6 серія

Натхненна прикладом Даші Гомонай, Марія починає боротися за себе в колонії. Юлія підкуповує Тарасюка, щоб поліпшити умови утримання Марії. Борисов шантажує Юлію за вбивство Романа. Юлія змушена йому заплатити. Потапенко повідомляє Наді про відбитки Даші Гомонай. Разом з Михайлом вона їде в опіковий центр до Олександра, який вирішить її проблему. Софія тимчасом також приходить в опіковий центр. Наді і Михайлові вдається уникнути зустрічі з нею. Олександр переконує Софію, що Даша мертва.

До дитбудинку приходять Борисов і Софія з обшуком. Слідчій групі не вдається виявити відбитків Даші в притулку. Софія шантажує Діану і обіцяє допомогти отримати опіку над її дочкою. Діана починає доповідати Софії про те, що відбувається в дитбудинку.

Вероніка підкуповує Тимура, щоб добути фотографії Марії. Марію випускають з ізолятора, але вона відмовляється переводитися в інший барак. Марія і Марта домовляються про нейтралітет і взаємодопомогу.

7 серія і 8 серія

Поки Євген і Юля готують втечу Марії з колонії, та отримує несподівані преференції від начальства закладу. Обурена підручна Марти Ряба вважає, що про це подбала Марта, і калічить Марію. Тимур фотографує її в лазареті і пересилає фото Вероніці, після чого інформація про стан Марії поширюється в ЗМІ.

Парканов лютує. Потапенко негайно виїжджає до колонії, а Надя просить Діану про послугу, і майже розкривається. Коли Софія отримує цю інформацію, то робить жахливі для Наді висновки…

Софія приходить до дитячого будинку, щоб розпитати Надю про Дашу Гомонай. Надя запитує Потапенка, як він учинив би, знаючи, що Даша жива…

Парканов з Тарасюком дізнаються, що фото журналістам відправив Тимур, і його звільняють. Марію переводять до районної лікарні.

9 серія і 10 серія

Після того, як Діана передала Софії інформацію про Надю, вона виконує прохання останньої до подруг у колонії подбати про Марію ― та гарна людина і врятувала життя дочки Діани. До того ж Діана каже Галі, що Даша Гомонай могла вижити під час пожежі.

Марія приходить до тями в лікарні, але, вислухавши план Євгена, відмовляється тікати з ув’язнення. Тоді Євген доручає Юлії шукати Ігоря, щоб скоротити дружині термін.

Софія не отримує підтвердження по відбитках Даші Гомонай, але починає перевіряти Надю і Марію.

Іван чує, що Софія має намір убити Дашу, але приховує це. Потапенко просить Михайла передати Даші, що за неї він готовий віддати життя. Надя чує це і пише коханому лист від імені Даші, у якому просить забути її.

11 серія і 12 серія

Борисов відвозить Льоліка і Боліка до Ігоря в «лісовий офіс». Льолік доповідає Юлії: йому вдалося вийти на Ігоря і його лісову перевальну базу. Ігоря затримують. Іван береться за справу Марії. Потапенко та Євген не можуть розколоти Ігоря ― Борисов замітає сліди. Ліза дізнається, що Ігор заперечує, буцімто бачив Миколу, і хоче зустрітися з ним. При зустрічі Ліза каже Ігорю, що вона його сестра.

Софія радиться з Борисовим щодо результатів аналізу ДНК: Даша і Марія ― дочка і мати. Після цього вона вирішує поїхати до колонії, щоб вирахувати, хто відвідує Марію, і вийти на слід Даші Гомонай.

Іван намагається розібратися з новими обставинами у справі: свіжі відбитки Даші Гомонай ― справжні і вона жива. Однак він перевіряє імовірність збою в базі даних.

Марія повертається в колонію, де триває підготовка до приїзду журналістів. Парканов доручає їй намалювати портретну галерею найкращих співробітників.

13 серія і 14 серія

Марія починає малювати інструментами Даші. Галя розповідає їй про життя Гомонай за ґратами та її роман з адвокатом Потапенком.

Софія приходить до Михайла, застає там Надю і непомітно встановлює «жучок», сподіваючись з’ясувати, де ховається Даша. Надя телефонує Потапенку, і той знаходить «жучок».

Розлючена Софія впевнена, що Даша жива і її шукають Потапенко з Михайлом. Сповнена помстою Софія прагне дістатися до Гомонай і вбити її.

Ліза розповідає братові про Марію і переконує розказати правду. Борисов погрожує Ігорю вбивством сестри, якщо той скаже зайве на суді. Ігор, замучений почуттям провини, завдає собі травму і потрапляє до лікарні, де стикається з Іваном і просить про допомогу… Іван складає і передає нотаріусу заповіт і доповнення до нього.

У суді переглядається справа Марії, їй зменшують термін і повертають право на УДЗ. Іван просить Гаврилова надіслати йому копію матеріалів справи Софії.

15 серія і 16 серія

Софія безуспішно намагається підкупити Парканова, щоб дізнатися, з ким контактує Марія.

Іван, нарешті, переконується, що Ореста вбив Борисов, а спробу вбивства Даші організувала Софія. Він повідомляє Марії, що її дочка ― Даша Гомонай і вона жива. Однак по цей візит довідується Софія. У них зав’язується розмова, у ході якої дівчина дізнається, що батькові все відомо. Вона намагається знищити папку з доказами, але через неї в Івана стається інсульт.

Марія пише портрет Парканова, а Ряба готується влаштувати пожежу. Марія дізнається, що Даша жива і Потапенко досі кохає цю дівчину. Під час відкриття картинної галереї Ряба підпалює портрети. Марія і Ряба потрапляють до лікарні, а Парканова усувають з посади. Оглянути опік Марії приїжджає Олександр і закохується в неї.

Діана розуміє, що Софія не допоможе їй повернути дочку. Надя все більше нагадує Потапенкові його Дашу, у них проскакує іскра.

Софія знищує докази і йде від Борисова, її роблять начальницею колонії.

17 серія і 18 серія

Софія встановлює на території колонії «жучки» і приховані камери, вона контролює кожен рух Марії, вивчає її листування з дітьми з притулку, звертає увагу на листи для дівчинки Ліди, щоб вирахувати Дашу.

Після виходу Галя виявляє, що батько одружився з її колишньою сусідкою по камері Шило і та шляхом махінацій з документами відняла в Галі квартиру.

Галя звертається до Діани, але Надя пропонує їй пожити в себе. Вона розуміє, що у притулку шпигун, і вони з Потапенком починають пошуки.

Микола влаштовується працювати охоронцем на стоянку фур. Під час побачення Марія передає Потапенку важливе повідомлення… Надя дізнається, що, незважаючи на романи й інтрижки, Потапенко досі закоханий у Дашу Гомонай.

Кинутий Софією Борисов шукає зустрічі з Кроллом.

19 серія і 20 серія

На побачення до Марії приїжджає Олександр. Софія марно сподівається дізнатися щось про Дашу. Пізніше вона розуміє, що Марії від імені Ліди пише Даша. Софія «обрізає» контакти Марії, щоб виманити Гомонай.

Софія дізнається, що Юлія хотіла влаштувати Марії втечу і що Євген живий.

Потапенко просить Гмирю допомогти з особистими справами в дитбудинку і пошуком шпигуна. Гмиря підозрює Надію Хромаєву.

Надя дізнається, що Марія розійшлася з Потапенком. Андрій і Надя переходять на «ти», але після заяви Гмирі Потапенко починає її уникати. Він розуміє, що Надя не та, за кого себе видає, і секрети насторожують його.

Борисов зустрічається з Кроллом і розуміє, що це Євген. Той шантажує Борисова.

21 серія і 22 серія

Потапенко дізнається від Михайла правду про Надю і Дашу Гомонай. Він хоче повідомити про це Марії, але це складно через стеження Софії.

Софія вирішує спровокувати Марію на втечу, щоб розібратися з нею. У колонії неочікувано починається масове отруєння, і Марія потрапляє до санчастини. Софія запроваджує жорсткий карантин у п’ятому загоні та забороняє побачення з відвідувачами… Марта імітує симптоми отруєння, щоб теж потрапити до Марії в санчастину. Марія повідомляє їй номер Потапенка, щоб та розказала, що Даша Гомонай загинула через замовне вбивство. Марта обіцяє назвати імена.

Завдяки зусиллям Михайла шпигун у притулку, нарешті, знайдений і визнає свою провину.

Потапенко робить пропозицію Наді. Він з’ясовує, що Дмитра вбили, а Дашу підкинули в поїзд. І швидше за все, це зробив Євген.

Євген організовує Марії втечу, але Борисов обманює його ― Марію беруть у заручниці, а Микола, нарешті, дізнається про Євгена.

14 жовтня, 20:15 — 23, 24 серії.

Серіал «Колір помсти» виходить на СТБ з 27 вересня і буде йти по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть нові серії!

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