Мелодраматичний серіал «Колір помсти» виходить на СТБ 27 вересня о 20:15. У ньому зіграли як улюблені актори з першого сезону, так і нові, які не залишать глядача байдужим. Скільки серій у серіалі «Колір помсти» і за яким графіком вони виходитимуть ― читайте в матеріалі СТБ.

Уже завершилися зйомки серіалу «Колір помсти». Усього в цій історії заплановано три сезони. Першим був «Колір пристрасті», а як називатиметься третій ― поки невідомо. Усього в другому сезоні ― «Колір помсти» ― 24 серії, які виходитимуть на телеканалі СТБ у будні з понеділка по четвер о 20:15 по дві серії. Повтори можна буде дивитися на СТБ вранці або на сайті.

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У центрі сюжету серіалу «Колір помсти» ― Даша Гомонай, яка інсценувала своє вбивство в тюрмі і влаштувалася працювати нянею до адвоката, в якого закохана. Також друга пов’язана сюжетна лінія ― про Марію ― біологічну матір Даші / Наді, яку ув’язнили за вбивство, котрого вона не скоювала.

Крім порятунку Марії з ув’язнення і пошуку дітей з дитбудинку Наді доведеться рятуватися від мисливців, які не повірили в її смерть у першому сезоні.

Для вашої зручності ми склали графік виходу всіх серій серіалу «Колір помсти» з датами їх прем’єр на телеканалі СТБ.

«Колір помсти»: графік виходу

27 вересня, 20:15 — 1, 2 серії;

28 вересня, 20:15 — 3, 4 серії;

29 вересня, 20:15 — 5, 6 серії;

30 вересня, 20:15 — 7, 8 серії;

4 жовтня, 20:15 — 9, 10 серії;

5 жовтня, 20:15 — 11, 12 серії;

6 жовтня, 20:15 — 13, 14 серії;

7 жовтня, 20:15 — 15, 16 серії;

11 жовтня, 20:15 — 17, 18 серії;

12 жовтня, 20:15 — 19, 20 серії;

13 жовтня, 20:15 — 21, 22 серії;

14 жовтня, 20:15 — 23, 24 серії.

Серіал «Колір помсти» стартує на СТБ 27 вересня і виходитиме по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть!

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