Серіал «Колір помсти» виходить на СТБ 27 вересня. Це продовження серіалу «Колір пристрасті», в якому несправедливо звинувачена героїня намагалася врятуватися з ув’язнення з допомогою привабливого адвоката. Готове продовження серіалу, в якому глядачі зрозуміють, що пригоди Наді тільки починаються.

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У другому сезоні головною героїнею так само залишається Даша Гомонай, але за сюжетом вона змінила зовнішність, щоб уберегтися від переслідування. У реальному житті це проявилося в тому, що Дашу, яка тепер називає себе Надею, зіграла інша актриса ― Поліна Калмикова. Вона ще не має оглушливої ​​кар’єри, але вже встигла зарекомендувати себе в театральних постановках і фільмах.

У серіалі повернуться вже відомі та улюблені нами актори, і будуть нові.

«Колір помсти» ― актори і ролі серіалу на СТБ

Андрій Потапенко ― Юрій Феліпенко

У серіалі «Колір помсти» Юрій Феліпенко зіграв адвоката, в якого закохана головна героїня. Він сприяє інсценуванню її смерті і залишає заради неї свою наречену. У фіналі серіалу «Колір пристрасті» вже Надя влаштовується до них нянею.

У 2016 році артист закінчив курс Ю. Ф. Висоцького в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого й увійшов до трупи Київського академічного драматичного театру на Подолі.

У Юрія близько 20 ролей у різних спектаклях. Також актор працює в театрі-студії «Стигма» та займається дубляжем фільмів, зокрема «Як приручити дракона-2» і «Перша українська казка».

Кар’єру в кіно Юрій Феліпенко почав із серіалу «Повернення Мухтара-9». Він відомий за роботами у «Відділі 44», «Що робить твоя дружина» і новому серіалі на СТБ «Колір пристрасті» і «Колір помсти».

Софія Горбач ― Даша Легейда

У стрічці «Колір помсти» Даша Легейда грає Софію Горбач ― інспекторку у справах неповнолітніх і наречену Потапенка. Вона не вірить у смерть Гомонай і влаштовує на неї полювання, поступово сідаючи на «хвіст» Наді.

З дитинства Даша Легейда хотіла пов’язати своє життя з мистецтвом, і батьки сприяли цьому. Так що вона встигла побути танцівницею і закінчити 5 класів хореографічної школи, освоївши народний, класичний, акробатичний, ірландський танець, а також навчилася техніки степу. Також вивчила джазовий, народний та естрадний вокал.

До того, як стати актрисою, Даша вступила до Київської балетної академії, а потім вирішила продовжити навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Відтак увійшла до трупи Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Дебют Даші Легейди відбувся у драмі «Безсмертник». Справжнє визнання актриса здобула після роботи в музичному фільмі «Співачка». Даша знімалася у фільмах «Кріпосна», «Жіночий лікар», «Артистка», «Найгірша подруга», «Пес».

У проміжку між зйомками влітку 2021 року Даша Легейда вийшла заміж за актора Дмитра Сову.

Марія ― Вікторія Литвиненко

Вікторія Литвиненко в серіалі «Колір помсти» грає Марію Матвієнко, яку звинувачують у вбивстві і засуджують до ув’язнення. Вона біологічна мати Даші / Наді.

Актриса Вікторія Литвиненко народилася 16 січня 1986 року в місті Фастів. У дитинстві займалася бальними танцями, але не пов’язала з ними долю. Після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який успішно закінчила в 2007 році. Ще під час навчання стала акторкою трупи Центру Сучасного Мистецтва «ДАХ», де грає досі.

Кар’єру кіноактриси Вікторія почала з серіалу «Завтра буде завтра». А після серіалу «Тільки кохання» 2010 року вона здобула справжнє визнання. З того часу успішно продовжує зніматися. Зіграла в популярному серіалі-антології «Перші ластівки» і «Перші ластівки: Zалежні» на Новому каналі.

Надя ― Поліна Калмикова

У серіалі «Колір помсти» на СТБ Поліна Калмикова отримала головну роль Даші Гомонай / Наді. Вона тікає після інсценування смерті в серіалі «Колір пристрасті».

Поліна Калмикова народилася 11 січня 1998 року в Одесі. У 2019 році вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Поліна встигла зіграти в таких театральних постановках: «Пікова дама», «Старший син», «Анна Кареніна» (2016), «Кам’яний гість» (2017), «8 Закоханих Жінок» (2018) і «З коханими не розлучайтеся» (2019).

У 2018 році спробувала себе в кінофільмі «Каблучка з рубіном». У 2020 році знялася в «Поліцейському з ДВРЗ».

Захоплюється фехтуванням, катанням на роликах, легкою атлетикою, бігом, йогою, грою на гітарі, фортепіано і баяні.

Слідчий Борисов ― Віталій Салій

Віталій народився в Києві 4 липня 1985 року в сім’ї військових. Спочатку хотів піти шляхом батька, але потім його душа лягла до мистецтва і кар’єри актора. У 2006 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Є. Митницького). Ще під час навчання з 2004 року потрапив у трупу Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Пробував себе в ролі ведучого.

З 2014 року у шлюбі з актрисою Анною Ареф’євою, у 2017 році в них народився син. Віталій грав у серіалі «Колір пристрасті» слідчого у справі Даші, потім з’явився в серіалі Нового каналу «Перші ластівки: Zалежні». У серіалі «Колір помсти» повертається до ролі Борисова.

Марта ― Світлана Зельбет

У серіалі «Колір пристрасті» Світлана Зельбет зіграла неоднозначного персонажа Марту, яка скоїла вбивство.

Актриса Світлана Зельбет народилася 27 червня 1979 року в Москві. З п’яти років почала ходити в хореографічний ансамбль. Через десять років перейшла в Дитячий музичний театр юного актора і твердо вирішила присвятити себе театру.

У 2013 році актриса переїхала жити до України, але перестала грати в театрі через недосконале знання мови.

Світлана Зельбет дебютувала в кіно у 2006 році, зігравши епізодичну роль у серіалі «Принцеса цирку». А першу славу актриса здобула після зйомок у драмі «Обручка» (2008).

Світлана в шлюбі з режисером і продюсером Дмитром Гольдманом. Подружжя виховує двох дітей і часто демонструє в соціальних мережах щасливі сімейні фото.

Також у серіалі «Колір помсти» зіграли:

Юлія ― Лі ​​Берлінська;

Тарасюк ― Олексій Череватенко;

Тимур ― Петро Іщук;

Анастасія ― Катерина Брайковська;

Прохор ― Євген Волошенюк;

Гмиря ― Дмитро Усов;

Галя ― Анастасія Іванова;

Євген ― Дмитро Саранськов.

Прем’єра серіалу «Колір помсти» відбудеться на СТБ 27 вересня. Щодня з понеділка по четвер о 20:15 глядачі зможуть побачити по дві серії. Не пропустіть!

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