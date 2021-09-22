27 вересня на СТБ виходить серіал «Колір помсти» ― друга частина трилогії і продовження «Кольору пристрасті». Сергій Сторожев зрежисував усі серії нового сезону, в якому повністю змінилися долі героїв.

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У продовженні улюбленого серіалу «Колір пристрасті» ― «Колір помсти» повертаються вже відомі актори Даша Легейда, Вікторія Литвиненко, Юрій Феліпенко, Світлана Зельбет, Віталій Салій та інші, а роль головної героїні, яку тепер звати Надя, виконує Поліна Калмикова.

«Колір помсти»: сюжет драматичного телесеріалу СТБ

Даша Гомонай змінила зовнішність після подій першого сезону, щоб урятувати себе і близьких. У серіалі її грає інша актриса ― Поліна Калмикова, яка до цього встигла проявити себе в декількох фільмах і театральних постановках.

Тепер у центрі сюжету не тільки Даша, а й Марія Матвієнко ― директорка дитячого будинку та її біологічна мати. Марію ув’язнили за вбивство контрабандиста Мілоша Князевицького. Вона планує передовсім вийти на волю і розшукати зниклих дітей.

Тим часом Даша Гомонай змінила особистість ― тепер вона Надя і ховається від правоохоронців, а також намагається почати все наново. Але проблеми Марії Матвієнко не дадуть їй спокійно жити ― починається нове полювання на невинну.

Хоча Даша влаштувалася працювати нянею до Андрія Потапенка, його кохана Софія Горбач починає свої пошуки Даші, бо не вірить у її смерть під час ув’язнення. Вона швидко знаходить союзників, які також не бажають щастя Даші, і поступово починає підозрювати няню в тому, що вона не та, за кого себе видає.

Серіал знімали: режисери Сергій Сторожев та Олеся Герко, оператор-постановник Маркіян Канюка, художниця-постановниця Анастасія Антонюженко, виконавча продюсерка Інна Гребенюк, генеральна продюсерка Тетяна Гнєдаш.

«Колір помсти»: графік виходу

27 вересня, 20:15 — 1, 2 серії;

28 вересня, 20:15 — 3, 4 серії;

29 вересня, 20:15 — 5, 6 серії;

30 вересня, 20:15 — 7, 8 серії;

4 жовтня, 20:15 — 9, 10 серії;

5 жовтня, 20:15 — 11, 12 серії;

6 жовтня, 20:15 — 13, 14 серії;

7 жовтня, 20:15 — 15, 16 серії;

11 жовтня, 20:15 — 17, 18 серії;

12 жовтня, 20:15 — 19, 20 серії;

13 жовтня, 20:15 — 21, 22 серії;

14 жовтня, 20:15 — 23, 24 серії.

Серіал «Колір помсти» виходить на СТБ з 27 вересня і буде йти по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть нові серії!

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