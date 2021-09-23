Мелодраматический сериал «Цвет мести» выходит на СТБ 27 сентября в 20:15. В нем сыграли как любимые актеры из первого сезона, так и новые, которые не оставят зрителя безучастным. Сколько серий в сериале «Цвет мести» и по какому графику они будут выходит ― читайте в материале СТБ.

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Уже давно завершились съемки сериала «Цвет мести». В этой истории запланировано три сезона. Первым был «Цвет страсти», а как будет называться третий ― пока неизвестно. Всего во втором сезоне ― «Цвет мести» ― 24 серии, которые будут выходить на телеканале СТБ по будням с понедельника по четверг в 20:15 сразу по две серии. Повторы можно будет смотреть на СТБ утром или на сайте.

В центре сюжета сериала «Цвет мести» ― Даша Гомонай. Она инсценировала свое убийство в тюрьме и устроилась работать няней к адвокату, в которого влюблена. Также вторая связанная сюжетная линия ― о Марии ― биологической матери Даши/Нади: ее приговорили к заключению за убийство, которого она не совершала.

Помимо спасения Марии из заключения и поиска детей из детского дома, Наде придется спасаться от врагов, которые не поверили в ее смерть.

Для вашего удобства мы составили график выхода всех серий сериала «Цвет мести» с датами их премьер на телеканале СТБ.

«Цвет мести»: график выхода

27 сентября, 20:15 — 1, 2 серии;

28 сентября, 20:15 — 3, 4 серии;

29 сентября, 20:15 — 5, 6 серии;

30 сентября, 20:15 — 7, 8 серии;

4 октября, 20:15 — 9, 10 серии;

5 октября, 20:15 — 11, 12 серии;

6 октября, 20:15 — 13, 14 серии;

7 октября, 20:15 — 15, 16 серии;

11 октября, 20:15 — 17, 18 серии;

12 октября, 20:15 — 19, 20 серии;

13 октября, 20:15 — 21, 22 серии;

14 октября, 20:15 — 23, 24 серии.

Сериал «Цвет мести» стартует на СТБ 27 сентября и будет выходить по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Не пропустите!

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