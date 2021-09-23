27 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра авантюрного серіалу «Колір помсти» авторки Тетяни Гнєдаш. Історія, яка почнеться з чистого аркуша. Однак тонкою ниткою тягнеться минуле, і воно досі не відступає. Саме це перетворює «Колір пристрасті» в насичений і порочний «Колір помсти».

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Глядачі знову стануть свідками заплутаної історії, продовження якої чекали цілий рік. У головних ролях — улюблені Даша Легейда, Юрій Феліпенко, Вікторія Литвиненко, Поліна Калмикова та ін.

У новому сезоні кожен герой переживає неймовірну трансформацію. І якщо Даша Гомонай отримала нове обличчя та ім’я, то Софія буде готова на все, щоб отримати своє минуле! Актриса, яка виконала роль дочки генерала Горбача, — Даша Легейда — відкриває завісу на прийдешню прем’єру. Вона зазначає, що Софія стане злою й абсолютно некерованою.

«Вона стає зліше, абсолютно некерованою. Софія повністю залежна від історії, яку сама собі вигадала. Ця повість не про здорове кохання, а можливо, вже і не про кохання зовсім», — коментує актриса.

Чи є виправдання Софії? Це запитання ставить собі не лише глядач, коли бачить шалену дівчину, а й сама актриса. Даша Легейда зізнається, що вживатися в роль необхідно з повним розумінням свого персонажа. І якщо її героїня так вчиняє, то напевно цьому є логічне пояснення.

«Як людина я розумію, що це не кохання, адже такого кохання не буває. У Софії народжуються інші почуття. Однак виправдання я вбачаю в її дитинстві. Вона звикла, що її занадто опікали батьки, давали все, про що вона могла тільки мріяти. Софія не звикла програвати і чути «ні»».

Режисером «Кольору помсти» став Сергій Сторожев. І вже з 27 вересня на телеканалі СТБ глядачі побачать нові серії авантюрного серіалу.

«З Сергієм Сторожевим я вже працювала. І продукт на виході мені дуже сподобався. Тому особливо сильно чекаю “Колір помсти”. Неймовірно цікаво подивитися цю роботу», — підсумувала Дар’я Легейда.

Серіал «Колір помсти» виходить на СТБ з 27 вересня і буде йти по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть нові серії!

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