27 сентября на телеканале СТБ состоится премьера авантюрного сериала «Цвет мести» автора Татьяны Гнедаш. История, которая начнется с чистого листа. Однако тонкой нитью тянется прошлое, и оно до сих пор не отступает. Именно это превращает «Цвет страсти» в насыщенный и порочный «Цвет мести».

Больше по теме: «Цвет мести»: актеры драматического телесериала

Зрители вновь станут свидетелями запутанной истории, продолжение которой ждали целый год. В главных ролях — полюбившиеся Даша Легейда, Юрий Фелипенко, Виктория Литвиненко, Полина Калмыкова и др.

В новом сезоне каждый герой переживает невероятную трансформацию. И если Даша Гомонай обрела новое лицо и имя, то София будет готова на все, чтобы заполучить свое прошлое! Актриса, исполнившая роль дочери генерала Горбача, — Даша Легейда — приоткрывает занавес на грядущую премьеру. Она отмечает, что София станет злой и абсолютно неуправляемой.

«Она становится злее, абсолютно неуправляемой. София полностью зависима от истории, которую сама себе придумала. Эта повесть не о здоровой любви, а возможно, уже и не о любви вовсе», — комментирует актриса.

Есть ли оправдание Софии? Этот вопрос задает себе не только зритель, когда видит обезумевшую девушку, но и сама актриса. Даша Легейда признается, что вживаться в роль необходимо с полным пониманием своего персонажа. И если ее героиня так поступает, то наверняка этому есть логическое объяснение.

«Как человек я понимаю, что это не любовь, ведь такой любви не бывает. В Софие рождаются другие чувства. Однако в качестве оправдания я нахожу ее детство. Она привыкла, что ее слишком опекали родители, давали все, о чем она могла только мечтать. София не привыкла проигрывать и слышать «нет»».

Больше по теме: «Цвет мести»: сюжет и график выхода драматического сериала

Режиссером «Цвета мести» стал Сергей Сторожев. И уже с 27 сентября на телеканале СТБ зрители увидят новые серии авантюрного сериала.

«С Сергеем Сторожевым я уже работала. И продукт на выходе мне очень понравился. Поэтому особенно сильно жду “Цвет мести”. Невероятно интересно посмотреть эту работу», — заключила Дарья Легейда

Сериал «Цвет мести» выходит на СТБ с 27 сентября и будет идти по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Не пропустите новые серии!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.