18 октября на СТБ состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Любовь без тормозов» производства StarLight Production. С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за остросюжетной историей любви.

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Новый сериал расскажет драматическую историю о том, как случайность меняет жизни людей и где потом найти силы, чтобы построить жизнь заново и найти свое счастье.

Кира замужем за успешным бизнесменом-красавцем Дмитрием Вишневским, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара. Но эта идиллия ― лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Супруги обманывают друг друга и давно несчастны в этих отношениях, но крепкие брачные узы не позволяют им признаться в том, что их семьи давно нет или никогда не было.

Кире предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его много лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает на встречную полосу, он жмет на тормоза, но они не слушаются…

Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары ― следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле ― ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные «скелеты в шкафу». Но это окажется весьма непросто.

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«Иногда мы встречаем людей, пускаем их в свою жизнь и сами прорастаем в их жизни, принимая эти отношения за любовь. Но когда понимаем, что ошиблись, боимся себе в этом признаться и не готовы признаться другому человеку, чтобы не обидеть, не ранить. Когда люди перестают быть честными с собой, допускают роковые ошибки и делают несчастными не только себя, но и других. Наши герои обманывали себя, и ложь каждого привела к общей трагедии. Это фильм с глубокой психологической линией персонажей. Им будет нелегко пройти свой путь, осознать и исправить все то, что они натворили. Но без этого пути ни один человек не может обрести любовь. Обещаю, что фильм будет держать в напряжении до последнего кадра. Зритель вначале полюбит главных героев, а потом начнет в них сомневаться. Это тот случай, когда будет постоянно подвешен вопрос: он сейчас говорит правду или обманывает? ― рассказывает креативный продюсер Оксана Калитюк. ― В таких историях мы говорим о нашей ценности, о нашей силе, о том, на что мы готовы ради любви, и как часто мы боимся ее настоящую, а встретив ― пытаемся сбежать. Это история о любви не осуждающей, а объединяющей и на небе, и на земле. Зрители поймут это, просмотрев наш фильм до финала».

В сериале сыграли Антон Батырев, Лянка Грыу, Алла Масленникова, Виктор Васильев, Ольга Морозова, Алена Якименко, Евгений Лесничий, Гордей Дзюбинский, Константин Корецкий, Глеб Михайличенко, Николай Боклан, Петр Никитин и др.

Производством сериала занимается Starlight Production. Сценарий написали Лилия Молодецкая, Валерия Винс, Лилия Легостаева. Режиссеры-постановщики ― Анатолий Григорьев, Павел Тупик. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина, креативные продюсеры ― Оксана Задорожная, Оксана Калитюк.

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Не пропустите сериал «Любовь без тормозов» с 18 октября с понедельника по четверг в 20:15!

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