Драма «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн» і телеканалу СТБ отримала міжнародне визнання. 4-серійний телефільм увійшов до основного конкурсу престижного кінофестивалю Serial Killer у Брно.

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Всеукраїнська прем’єра першої частини драми в ефірі СТБ відбулася 19 лютого 2021 року до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Історія Ніни Петрівни (Олеся Жураківська), яка вирушила на окупований Донбас шукати свого сина, що потрапив у полон, знайшла відгук у мільйонів українців. А питання, чи повернувся Віталій додому, залишилося відкритим для кожного глядача. Прем’єра зібрала біля телеекранів більше 4,5 млн українців і стала лідером слоту.

«Фестиваль телевізійного кіно в Чехії збирає фільми з усього світу. Серед них лідирують Netflix, HBO. І нещодавно ми отримали лист, що наша “Мама” буде в основному конкурсі і для журі покажуть 2 серії нашого фільму. Сподіваємось, що наша участь у фестивалі буде вдалою. Фестиваль — це ще один спосіб показати світові, що в нас війна. Дуже важливо зараз говорити правду, а правда — вона саме ось така, як у нашому фільмі», ― коментує авторка ідеї та креативна продюсерка Валентина Руденко.

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Вже у вересні фільм покажуть в основному конкурсі одного з найбільш престижних європейських кінофестивалів.

«Це серйозний фестиваль. І це можливість ще раз нагадати світові, без лицемірства і гібридів, що відбувається в Україні, хто воює на нашій землі, хто є загарбником та як страждають люди», ― розповідає виконавиця головної ролі Олеся Жураківська.

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Нагадаємо, телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» працюють над другим сезоном 4-серійної драми «Мама». У продовженні проєкту глядачі дізнаються, чи відбудеться така довгоочікувана зустріч Мами і Сина, який пішов добровольцем на фронт захищати Україну.

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