Драма «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн» и телеканала СТБ получила международное признание. 4-серийный телефильм вошел в основной конкурс престижного кинофестиваля Serial Killer в Брно.

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Всеукраинская премьера первой части драмы в эфире СТБ состоялась 19 февраля 2021 года ко Дню памяти Героев Небесной Сотни. История Нины Петровны (Олеся Жураковская), которая отправилась на оккупированный Донбасс искать своего сына, попавшего в плен, нашла отклик у миллионов украинцев, а вопрос, вернулся ли Виталий домой, остался открытым для каждого зрителя. Премьера собрала у телеэкранов более 4,5 млн украинцев и стала лидером слота.

«Фестиваль телевізійного кіно в Чехії збирає фільми з усього світу. Серед них лідирують Netflix, HBO. І нещодавно ми отримали лист, що наша “Мама” буде в основному конкурсі і для журі покажуть 2 серії нашого фільму. Сподіваємось, що наша участь у фестивалі буде вдалою. Фестиваль — це ще один спосіб показати світові, що в нас війна. Дуже важливо зараз говорити правду, а правда — вона саме ось така, як у нашому фільмі», — комментирует автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко.

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Уже в сентябре фильм покажут в основном конкурсе одного из наиболее престижных европейских кинофестивалей.

«Це серйозний фестиваль. І це можливість ще раз нагадати світові, без лицемірства і гібридів, що відбувається в Україні, хто воює на нашій землі, хто є загарбник та як страждають люди», — рассказывает исполнительница главной роли Олеся Жураковская.

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Напомним, телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» работают над вторым сезоном 4-серийной драмы «Мама». В продолжении проекта зрители узнают, состоится ли такая долгожданная встреча Мамы и Сына, ушедшего добровольцем на фронт защищать Украину.

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