6 вересня о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єру 8-серійної мелодрами «Пікнік» виробництва «Mamas film production». Скільки серій у серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.

Графік виходу серіалу «Пікнік»:

6 вересня ― 1, 2 серії

7 вересня ― 3, 4 серії

8 вересня ― 5, 6 серії

9 вересня ― 7, 8 серії

Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу декількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені.

У фокусі уваги перебуває подружня пара ― Віра (Анна Кузіна) та Олег (Кирило Жандаров) Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, Олег і Віра так давно разом, що вже все знають одне про одного. Але вони почали віддалятися. На пікніку з хорошими друзями трапиться інцидент, який спричинить справжню бурю пристрастей, і всі скелети в шафах героїв будуть виявлені…

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