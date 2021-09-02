Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Пікнік»: кількість серій і графік виходу

02.09.2021

6 вересня о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єру 8-серійної мелодрами «Пікнік» виробництва «Mamas film production». Скільки серій у серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі. 

Графік виходу серіалу «Пікнік»:

  • 6 вересня ― 1, 2 серії
  • 7 вересня ― 3, 4 серії
  • 8 вересня ― 5, 6 серії
  • 9 вересня ― 7, 8 серії

Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу декількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені.

У фокусі уваги перебуває подружня пара ― Віра (Анна Кузіна) та Олег (Кирило Жандаров) Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, Олег і Віра так давно разом, що вже все знають одне про одного. Але вони почали віддалятися. На пікніку з хорошими друзями трапиться інцидент, який спричинить справжню бурю пристрастей, і всі скелети в шафах героїв будуть виявлені…

Більше на тему: Серіал «Слід» у різних країнах

Читайте нас тпкож у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close