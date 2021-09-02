«Пікнік»: кількість серій і графік виходу
6 вересня о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єру 8-серійної мелодрами «Пікнік» виробництва «Mamas film production». Скільки серій у серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.
Графік виходу серіалу «Пікнік»:
- 6 вересня ― 1, 2 серії
- 7 вересня ― 3, 4 серії
- 8 вересня ― 5, 6 серії
- 9 вересня ― 7, 8 серії
Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу декількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені.
У фокусі уваги перебуває подружня пара ― Віра (Анна Кузіна) та Олег (Кирило Жандаров) Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, Олег і Віра так давно разом, що вже все знають одне про одного. Але вони почали віддалятися. На пікніку з хорошими друзями трапиться інцидент, який спричинить справжню бурю пристрастей, і всі скелети в шафах героїв будуть виявлені…
Більше на тему: Серіал «Слід» у різних країнах
Thanks!
Our editors are notified.