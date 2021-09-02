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«Пикник»: количество серий и график выхода

02.09.2021

6 сентября в 20:15 зрители телеканала СТБ  увидят премьеру 8-серийной мелодрамы «Пикник» производства «Mamas film production». Сколько серий в сериале и каков график его трансляции? Подробнее читайте в материале.

График выхода сериала «Пикник»:

  • 6 сентября — 1, 2 серии
  • 7 сентября— 3, 4 серии
  • 8 сентября — 5, 6 серии
  • 9 сентября — 7, 8 серии

Ключевой темой в сериале является кризис среднего возраста. Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены.

В фокусе внимания находится супружеская пара ― Вера (Анна Кузина) и Олег (Кирилл Жандаров) Лапины, которые 17 лет вместе. Они воспитывают дочь-подростка и маленького сына. Кажется, Олег и Вера так давно вместе, что уже всё знают друг о друге. Но они начали отдаляться. На пикнике с хорошими друзьями случится инцидент, который вызовет настоящую бурю страстей, и все скелеты в шкафах героев будут обнаружены…

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