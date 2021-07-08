«Кольоротерапія кохання»: актори фільму

Цієї п’ятниці, 9 липня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра фільму «Кольоротерапія кохання». Фільм Студії Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» ― це нова 4-серійна стрічка з кіноциклу «Знаки кохання». Мелодраматичний трилер буде присвячений жінці-Водолію. Читайте біографії акторів фільму «Кольоротерапія кохання» просто зараз!

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Наталі Старинкевич

Наталі Старинкевич ― популярна актриса і модель. Основна сфера її діяльності ― телебачення. Глядачі полюбили талановиту виконавицю за її вміння органічно вписуватися в будь-який образ, будь то негативний чи позитивний персонаж.

Наталі народилася 12 липня 1988 року. Відомо, що вона не єдина дитина в сім’ї ― в інстаграмі актриса часто викладає спільні фотографії зі своїм братом Арсенієм. Він теж присвятив себе мистецтву, щоправда, не кінематографічному, а образотворчому: Арсеній Старинкевич ― талановитий художник і скульптор. Наталі знімалася в популярному серіалі Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі».

Валентин Томусяк

Валентин Томусяк ― український актор театру і кіно. Народився 20 січня 1983 року. Закінчив Київський університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня В. Судіна. Актор Київського ТЮГу на Липках. Лауреат Держпремії Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки. У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» Валентин зіграв чоловіка Каті Богданової ― Дмитра.

Дмитро Лавров

Дмитро Лавров ― актор театру і кіно, продюсер. У 1996 році закінчив Ярославський державний театральний інститут. Працює виконавчим продюсером кінокомпанії «Ярсінема». Продюсував серіал «Котовський». У кіно Дмитро Лавров дебютував у 2003 році, знявшись в епізоді серіалу «Інструктор». Зіграв у таких проєктах, як «Вероніка. Втрачене щастя», «Нічні ластівки», «Убити Сталіна», «Вкрадене весілля», «Чорна ріка», «Людина без минулого» та ін.

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Алла Масленнікова

Алла Масленникова народилася в Бердянську 1 січня 1970 року. Закінчила Воронезький інститут мистецтв у 1988 році, тоді ж стала актрисою Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра . У Масленнікової широкий репертуар театральних ролей, у тому числі Лінн у «Bonna fide» («Прищучити») Б. Кіффа (1989), Естель ― «Флоранс була шатенкою» за п’єсою Ж.-П. Сартра «За зачиненими дверима» (1991), Стелла ― «Трамвай “Бажання”» (1994), Еліза ― «Гра про закоханого лихваря» за п’єсою Ж.-Б. Мольєра «Скупий» (1995), Олівія ― «Що завгодно, або 12 ніч». Також Алла Масленнікова відома глядачам за численними ролями в телесеріалах і кіно, зокрема «Ніщо не трапляється двічі» (Лідія Миколаївна), «Лист очікування», «Обман» та ін.

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