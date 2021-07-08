«Цветотерапия любви»: актеры фильма

В эту пятницу, 9 июля, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера фильма «Цветотерапия любви». Фильм Студии Оксаны Байрак «Цветотерапия любви» — это новая 4-серийная картина из киноцикла «Знаки любви». Мелодраматический триллер будет посвящен женщине-Водолею. Читайте биографии актеров фильма «Цветотерапия любви» прямо сейчас!

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Натали Старынкевич

Натали Старынкевич — популярная актриса и модель. Основная сфера ее деятельности — телевидение. Зрители полюбили талантливую исполнительницу за ее умение органично вписываться в любой образ, будь то отрицательный или положительный персонаж.

Натали родилась 12 июля 1988 года. Известно, что она не единственный ребенок в семье — в «Инстаграме» актриса часто выкладывает совместные фотографии со своим братом Арсением. Он тоже посвятил себя искусству, правда, не кинематографическому, а изобразительному: Арсений Старынкевич — талантливый художник и скульптор. Натали снималась в популярном сериале Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды».

Валентин Томусяк

Валентин Томусяк — украинский актер театра и кино. Родился 20 января 1983 года. Окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская В. Судина. Актер Киевского ТЮЗа на Липках. Лауреат Госпремии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» Валентин сыграл мужа Кати Богдановой — Дмитрия.

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Дмитрий Лавров

Дмитрий Лавров — актер театра и кино, продюсер. В 1996 году окончил Ярославский государственный театральный институт. Работает исполнительным продюсером кинокомпании «Ярсинема». Продюсировал сериал «Котовский». В кино Дмитрий Лавров дебютировал в 2003 году, снявшись в эпизоде сериала «Инструктор». Сыграл в таких проектах, как «Вероника. Потерянное счастье», «Ночные ласточки», «Убить Сталина», «Украденная свадьба», «Чёрная река», «Человек без прошлого» и др.

Алла Масленникова

Алла Масленникова родилась в Бердянске 1 января 1970 года. Окончила Воронежский институт искусств в 1988 году, тогда же стала актрисой Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. У Масленниковой широкий репертуар театральных ролей, в том числе Линн в «Bonna fide» («Прищучил») Б. Киффа (1989), Эстель ― «Флоранс была шатенкой» по пьесе Ж.-П. Сартра «За закрытыми дверями» (1991), Стелла ― «Трамвай “Желание”» (1994), Элиза ― «Игра о влюбленном ростовщике» по пьесе Ж.-Б. Мольера «Скупой» (1995), Оливия ― «Что угодно, или 12 ночь» и др. Также Алла Масленникова известна зрителям по многочисленным ролям в телесериалах и кино, в частности «Ничто не случается дважды» (Лидия Николаевна), «Лист ожидания», «Обман» и др.

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