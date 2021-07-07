В пятницу, 9 июля, в 20:15 на телеканале СТБ выходит новый фильм студии Оксаны Байрак «Цветотерапия любви» с Натали Старынкевич в главной роли. Ранее актриса блестяще сыграла Аглаю Калинину в популярном сериале королевы мелодрам «Ничто не случается дважды». А какая роль досталась актрисе на этот раз? Читайте прямо сейчас!

Натали, какую судьбу вам придумала Оксана Байрак в этот раз?

В этот раз я психолог. У Оксаны Ивановны Байрак я, как всегда, женщина с непростой судьбой. Мне предстоит очень круто изменить свою жизнь, встретившись лицом к лицу со своим самым главным страхом. Она — целительница чужих душ, но сама себя так и не исцелила.

Сложно было играть эту роль?

Я всегда говорю, что артисты – странные люди (улыбается. — Прим. ред.). Мы любим, когда у наших героев все сложно. Если герои, которых мы играем, их судьбы написаны плохо, артисту скучно. Поэтому чем сложнее, тем лучше. А у Оксаны Ивановны в сценариях нет «простых» людей. У нее люди — как в жизни, со своими уникальными характерами и историями, которые, надеюсь, и цепляют зрителя.

В «Цветотерапии любви» вы играете вместе с Валентином Томусяком, который также снимался в «Ничто не случается дважды». Можно сказать, у вас уже образовалась неплохая киношная семья.

Мне кажется, Студия Оксаны Байрак – это и есть семья. У Оксаны Ивановны люди, будь это второй режиссер, кастинг-директор или оператор, зачастую переходят из проекта в проект. Они – суперпрофессионалы, им друг с другом удобно, они друг друга знают, и все строится на любви. И это, конечно же, отражается на качестве. Людей, которых Оксана Ивановна собирает за кадром, мы называем «боги за кадром». Есть такое выражение: «мы с тобой одной крови». Есть эта «прививка» Оксаны Байрак, получив ее, люди способны говорить на одном языке, и это невероятно ценно. Мы с Валентином, например, не были знакомы, кажется, виделись один или два раза, но встретились так, будто давно друг друга знаем, потому что у нас — одна «прививка».

О чем фильм «Цветотерапия любви»?

Главная героиня «Цветотерапии любви» — 35-летняя Александра, известный столичный психотерапевт с многолетней практикой. Она — единственный в стране специалист, работающий с пациентами по уникальной методике аура-сомы — цветотерапии, позволяющей с помощью цвета понять состояние, настрой и природу каждого человека.

К Саше за помощью обращается ее друг Андрей (Валентин Томусяк), майор из прокуратуры. 17 лет назад он спас Сашу от насильника, который чуть не убил ее в ночном клубе. Андрей ведет дело, которое гремит на весь город вот уже несколько месяцев: удалось задержать подозреваемого в серии убийств молодых женщин. Майор уверен, что задержанный Круглов виновен, однако дело тормозится из-за недостаточных фактических улик. Задача Александры – с помощью своей методики понять человеческую сущность и ответить на главный вопрос: действительно ли Круглов тот самый маньяк, о котором несколько лет неустанно писали все городские газеты. Расследуя это дело, Андрей замечает, что Саша испытывает к нему не только профессиональный интерес…

Читайте полную версию интервью с Натали Старынкевич на сайте kp.ua!

Больше по теме: Что нужно знать о новом сезоне легендарной драмы «Крепостная»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ