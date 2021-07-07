У п’ятницю, 9 липня, о 20:15 на телеканалі СТБ виходить новий фільм студії Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» з Наталі Старинкевич у головній ролі. Раніше актриса блискуче зіграла Аглаю Калініну в популярному серіалі королеви мелодрам «Ніщо не трапляється двічі». А яка роль дісталася актрисі цього разу? Читайте просто зараз!

Наталі, яку долю вам придумала Оксана Байрак цього разу

Цього разу я психологиня. В Оксани Іванівни Байрак я, як завжди, жінка з непростою долею. Мені доведеться дуже круто змінити своє життя, зустрівшись віч-на-віч зі своїм найбільшим страхом. Вона ― цілителька чужих душ, але сама себе так і не зцілила.

Складно було грати цю роль?

Я завжди кажу, що артисти ― дивні люди (усміхається. ― Прим. ред.). Ми любимо, коли в наших героїв усе складно. Якщо герої, яких ми граємо, їхні долі написані погано, артисту нудно. Тому що складніше, то краще. А в Оксани Іванівни у сценаріях немає «простих» людей. У неї люди ― як у житті, зі своїми унікальними характерами та історіями, які, сподіваюся, і чіпляють глядача.

У «Кольоротерапії кохання» ви граєте разом з Валентином Томусяком, який також знімався в «Ніщо не трапляється двічі». Можна сказати, у вас уже утворилася непогана кіношна сім’я.

Мені здається, Студія Оксани Байрак ― це і є сім’я. В Оксани Іванівни люди, будь це другий режисер, кастинг-директор або оператор, часто переходять з проєкту в проєкт. Вони ― суперпрофесіонали, їм одне з одним зручно, вони одне одного знають, і все будується на любові. І це, звичайно ж, позначається на якості. Людей, яких Оксана Іванівна збирає за кадром, ми називаємо «боги за кадром». Є такий вислів – «ми з тобою однієї крові». Є це «щеплення» Оксани Байрак, отримавши його, люди здатні говорити однією мовою, і це неймовірно цінно. Ми з Валентином, наприклад, не були знайомі, здається, бачилися раз чи двічі, але зустрілися так, ніби давно одне одного знаємо, тому що в нас ― одне «щеплення».

Про що фільм «Кольоротерапія кохання»?

Головна героїня «Кольоротерапії кохання» ― 35-річна Олександра, відома столична психотерапевтка з багаторічним практичним досвідом. Вона ― єдина в країні фахівчиня, яка працює з пацієнтами за унікальною методикою аура-соми ― кольоротерапії, що дає змогу за допомогою кольору зрозуміти стан, настрій і природу кожної людини.

До Саші по допомогу звертається її друг Андрій (Валентин Томусяк), майор із прокуратури. 17 років тому він урятував Сашу від ґвалтівника, який мало не вбив її в нічному клубі. Андрій веде справу, яка гримить на все місто ось уже кілька місяців: вдалося затримати підозрюваного в серії вбивств молодих жінок. Майор упевнений, що затриманий Круглов винен, проте справа гальмується через брак фактичних доказів. Завдання Олександри ― за допомогою своєї методики зрозуміти людську сутність і відповісти на головне запитання: чи справді Круглов ― той самий маніяк, про якого кілька років невпинно писали всі міські газети. Розслідуючи цю справу, Андрій зауважує, що Саша відчуває до нього не тільки професійний інтерес…

Читайте повну версію інтерв’ю з Наталі Старинкевич на сайті kp.ua!

Більше на тему: Що потрібно знати про новий сезон легендарної драми «Кріпосна»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ