В эту пятницу, 9 июля, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера фильма «Цветотерапия любви». Фильм Студии Оксаны Байрак «Цветотерапия любви» ― это новая 4-серийная картина из киноцикла «Знаки любви». Мелодраматический триллер будет посвящен женщине-Водолею. Читайте 3 интересных факта о фильме от Оксаны Байрак «Цветотерапия любви» прямо сейчас!

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Захватывающий сюжет. Главная героиня фильма «Цветотерапия любви» ― 35-летняя Александра (Натали Старынкевич), известный столичный психотерапевт с многолетней практикой. Она ― единственный в стране специалист, работающий с пациентами по уникальной методике аура-сомы ― цветотерапии, позволяющей с помощью цвета понять состояние, настрой и природу каждого человека. К Саше за помощью обращается ее друг Андрей (Валентин Томусяк), майор из прокуратуры. 17 лет назад он спас Сашу от насильника, который чуть не убил девушку в ночном клубе. Сейчас Андрей ведет дело, которое гремит на весь город вот уже несколько месяцев: удалось задержать подозреваемого в серии убийств молодых женщин. Майор уверен, что задержанный Круглов (Дмитрий Лавров) виновен, однако дело тормозится из-за недостаточности фактических улик. Задача Александры ― с помощью своей методики понять человеческую сущность и ответить на главный вопрос: действительно ли Круглов ― тот самый маньяк, о котором несколько лет неустанно писали все городские газеты. Расследуя это дело, Андрей замечает, что Саша испытывает к нему не только профессиональный интерес… Над фильмом работала сама Оксана Байрак! Легендарный режиссер и королева мелодрам Оксана Байрак стала генеральным продюсером и сценаристом картины. Главные роли исполнили звезды нашумевшего телебестселлера «Ничто не случается дважды» ― Натали Старынкевич и Валентин Томусяк, а ключевого антагониста сыграл актер Дмитрий Лавров. Также в фильме задействованы Ефросинья Мельник, Алла Масленникова, Артем Вильбик и др.

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