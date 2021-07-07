«Кольоротерапія кохання»: 3 цікаві факти про фільм від Оксани Байрак
07.07.2021
Цієї п’ятниці, 9 липня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра фільму «Кольоротерапія кохання». Фільм Студії Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» ― це нова 4-серійна стрічка з кіноциклу «Знаки кохання». Мелодраматичний трилер буде присвячений жінці-Водолію. Читайте 3 цікаві факти про фільм від Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» просто зараз!
Більше на тему: «Кольоротерапія кохання»: СТБ покаже прем’єру фільму Оксани Байрак
- Захопливий сюжет. Головна героїня фільму «Кольоротерапія кохання» ― 35-річна Олександра (Наталі Старинкевич), відома столична психотерапевтка з багаторічним практичним досвідом. Вона ― єдина в країні фахівчиня, яка працює з пацієнтами за унікальною методикою аура-соми ― кольоротерапії, що дає змогу за допомогою кольору зрозуміти стан, настрій і природу кожної людини. До Саші по допомогу звертається її друг Андрій (Валентин Томусяк), майор з прокуратури. 17 років тому він урятував Сашу від ґвалтівника, який мало не вбив дівчину в нічному клубі. Зараз Андрій веде справу, яка гримить на все місто ось уже кілька місяців: вдалося затримати підозрюваного в серії вбивств молодих жінок. Майор упевнений, що затриманий Круглов (Дмитро Лавров) винен, проте справа гальмується через брак фактичних доказів. Завдання Олександри ― за допомогою своєї методики зрозуміти людську сутність і відповісти на головне запитання: чи справді Круглов ― той самий маніяк, про якого кілька років невпинно писали всі міські газети. Розслідуючи цю справу, Андрій зауважує, що Саша відчуває до нього не тільки професійний інтерес…
- Над фільмом працювала сама Оксана Байрак! Легендарна режисерка і королева мелодрам Оксана Байрак стала генеральною продюсеркою і сценаристкою стрічки.
- Головні ролі виконали зірки гучного телебестселера «Ніщо не трапляється двічі» ― Наталі Старинкевич і Валентин Томусяк, а ключового антагоніста зіграв актор Дмитро Лавров. Також у фільмі задіяні Єфросинія Мельник, Алла Масленнікова, Артем Вільбік та ін.
Більше на тему: Що потрібно знати про новий сезон легендарної драми «Кріпосна»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Thanks!
Our editors are notified.