Захопливий сюжет. Головна героїня фільму «Кольоротерапія кохання» ― 35-річна Олександра (Наталі Старинкевич), відома столична психотерапевтка з багаторічним практичним досвідом. Вона ― єдина в країні фахівчиня, яка працює з пацієнтами за унікальною методикою аура-соми ― кольоротерапії, що дає змогу за допомогою кольору зрозуміти стан, настрій і природу кожної людини. До Саші по допомогу звертається її друг Андрій (Валентин Томусяк), майор з прокуратури. 17 років тому він урятував Сашу від ґвалтівника, який мало не вбив дівчину в нічному клубі. Зараз Андрій веде справу, яка гримить на все місто ось уже кілька місяців: вдалося затримати підозрюваного в серії вбивств молодих жінок. Майор упевнений, що затриманий Круглов (Дмитро Лавров) винен, проте справа гальмується через брак фактичних доказів. Завдання Олександри ― за допомогою своєї методики зрозуміти людську сутність і відповісти на головне запитання: чи справді Круглов ― той самий маніяк, про якого кілька років невпинно писали всі міські газети. Розслідуючи цю справу, Андрій зауважує, що Саша відчуває до нього не тільки професійний інтерес…