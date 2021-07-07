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«Кольоротерапія кохання»: 3 цікаві факти про фільм від Оксани Байрак

07.07.2021

Цієї п’ятниці, 9 липня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра фільму «Кольоротерапія кохання». Фільм Студії Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» ― це нова 4-серійна стрічка з кіноциклу «Знаки кохання». Мелодраматичний трилер буде присвячений жінці-Водолію. Читайте 3 цікаві факти про фільм від Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» просто зараз!

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  1. Захопливий сюжет. Головна героїня фільму «Кольоротерапія кохання» ― 35-річна Олександра (Наталі Старинкевич), відома столична психотерапевтка з багаторічним практичним досвідом. Вона ― єдина в країні фахівчиня, яка працює з пацієнтами за унікальною методикою аура-соми ― кольоротерапії, що дає змогу за допомогою кольору зрозуміти стан, настрій і природу кожної людини. До Саші по допомогу звертається її друг Андрій (Валентин Томусяк), майор з прокуратури. 17 років тому він урятував Сашу від ґвалтівника, який мало не вбив дівчину в нічному клубі. Зараз Андрій веде справу, яка гримить на все місто ось уже кілька місяців: вдалося затримати підозрюваного в серії вбивств молодих жінок. Майор упевнений, що затриманий Круглов (Дмитро Лавров) винен, проте справа гальмується через брак фактичних доказів. Завдання Олександри ― за допомогою своєї методики зрозуміти людську сутність і відповісти на головне запитання: чи справді Круглов ― той самий маніяк, про якого кілька років невпинно писали всі міські газети. Розслідуючи цю справу, Андрій зауважує, що Саша відчуває до нього не тільки професійний інтерес…
  2. Над фільмом працювала сама Оксана Байрак! Легендарна режисерка і королева мелодрам Оксана Байрак стала генеральною продюсеркою і сценаристкою стрічки.
  3. Головні ролі виконали зірки гучного телебестселера «Ніщо не трапляється двічі» ― Наталі Старинкевич і Валентин Томусяк, а ключового антагоніста зіграв актор Дмитро Лавров. Також у фільмі задіяні Єфросинія Мельник, Алла Масленнікова, Артем Вільбік та ін.

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