«Полонена»: режисер Роман Барабаш про новий серіал

У понеділок, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Полонена». Про що буде новий серіал? Читайте коментар режисера «Полоненої» Романа Барабаша в матеріалі.

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«Весь світ, який вона собі уявляла, який вона вибудувала навколо себе, в одну мить руйнується. Близькі люди зраджують, а люди, на яких спочатку було важко розраховувати нашим головним героям, вони виявляються набагато поряднішими. І головна героїня повинна розібратися, хто в цій ситуації для неї є другом, а хто – ворогом», – розповідає про новий серіал «Полонена» режисер Роман Барабаш.

Фільм «Полонена» розповість історію талановитої мікробіологині Світлани, яка створила інноваційний антибіотик та заснувала велику фармацевтичну компанію. Проте фанатична відданість роботі стає причиною трагедії в її житті – на сьомому місяці вона втрачає дитину. Після цього Світлана вирішує, що повністю присвятить себе сім’ї і забуде про роботу хоча б на певний час, а управління компанією переходить до її чоловіка Олексія. Та виявляється, що Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин і турботливий чоловік, яким він хоче здаватися. Майже всі ночі він проводить у підпільному гральному клубі. І в один з вечорів, програвши все, Олексій ставить на кін найдорожче – свою дружину…

Уже в понеділок, 1 березня, о 20:15 дивіться прем’єру серіалу «Полонена» на телеканалі СТБ.

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