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Серіал СТБ Полонена – це історія про сучасних Красуню та Чудовиська. Головна героїня Світлана захоплюється наукою та всю себе присвячує роботі. У жінки є люблячий і турботливий чоловік Олексій, який готовий заради неї на все. Принаймні жінка в це охоче вірить, допоки одного дня не стає полоненою загадкового незнайомця зі шрамом. Героїня не розуміє, хто цей чоловік і що йому від неї потрібно. Вона готова заплатити будь-яку суму за те, щоб її випустили на волю, проте незнайомця гроші не цікавлять.

Налякану героїню мелодрами Полонена утримують у заміському маєтку, довкола ліс і озера – кричи не кричи – ніхто не почує. До Світлани приставляють одного охоронця Костянтина, регулярно годують і дозволяють гуляти по території. Згодом жінка з’ясовує, що її викрадача звати Вадим і зав’язує з ним розмову. Світлану цікавить, чому насправді він її викрав? І як до цього причетний її чоловік Олексій. Проте почувши відповідь, вона відмовляється в неї вірити. Світлана не може збагнути, як так багато років не помічала ігрову залежність чоловіка, а слова про те, що Олексій програв її в карти, зовсім не вкладають у голові. Чи вдасться героїні розібратися в заплутаній історії і з’ясувати, хто бреше, а хто каже правду? Відповідь дивіться онлайн у серіалі Полонена на телеканалі СТБ!

У ролях: Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезинський, Наталія Бабенко, Петро Крилов

Автори серіалу: Ірина Феофанова, Ірина Левант
Режисер: Роман Барабаш
Продюсери: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена Зоз, Олег Рогожа, Ілларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов
Кількість серій: 8

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