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Video: Полонена: 1 серія дивитися онлайн – 27.01.2022

Дивитися онлайн серіал Полонена - 1 серія від 27.01.2022. Український фільм Полонена серія 1 вже на сайті
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Полонена | 27.01.2022 | 2022

Дивіться онлайн серіал Полонена 1 серія від 27.01.2022, в якій ви побачите сучасну історію Красуні та Чудовиська.

Світлана – власниця успішної фармацевтичної компанії, яка віддала управління фірмою своєму чоловікові Олексію. Півтора року тому у головної героїні трапився викидень на пізньому терміні вагітності, і відтоді вона вирішила відійти від справ і присвятити себе сім’ї. У серіалі Полонена 2021 Олексій з дружиною приходять на бал-маскарад, щоб познайомитися з великим інвестором. Світлана вирішує пройтися по околицях палацу, і до неї починає приставати п’яний гість. Світлана намагається звільнитися від нав’язливого кавалера, але до неї на допомогу приходить таємничий чоловік в масці. Як він змінить життя головної героїні назавжди? Дивіться в мелодрамі Полонена 1 серія від 27.01.2022 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 2 серія від 27.01.2022

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