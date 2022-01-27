Смотрите онлайн сериал Пленница 1 серия от 27.01.2022, в которой вы увидите современную историю Красавицы и Чудовища.

Светлана – владелица успешной фармацевтической компании, которая отдала управление фирмой своему мужу Алексею. Полтора года назад у главной героини случился выкидыш на позднем сроке беременности, и с тех пор она решила отойти от дел и посвятить себя семье. В сериале Пленница 2021 Алексей с женой приходят на бал-маскарад, чтобы познакомиться с крупным инвестором. Светлана решает пройтись по окрестностям дворца, и к ней начинает приставать пьяный гость. Светлана пытается отделаться от навязчивого кавалера, но к ней на помощь приходит таинственный мужчина в маске. Как он изменит жизнь главной героини навсегда? Смотрите в мелодраме Пленница 1 серия от 27.01.2022 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Пленница – 2 серия от 27.01.2022