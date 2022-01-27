Смотрите продолжение сериала Пленница 2 серия от 27.01.2022 на сайте СТБ. Вадим показывает Светлане маленький гостевой домик, в котором ей теперь предстоит жить. Девушка пытается понять, зачем она понадобилась Вадиму, но тот лишь намекает, что это связано с ее мужем. Главная героиня мелодрамы Пленница пытается придумать план побега.

Алексей рассказывает любовнице, что его жену похитили. Беременная Наталья просит Алексея не искать Свету, так как для них эта ситуация может стать отличной возможностью стать полноценной семьей. Но мужчина стоит на своем – он должен найти жену. Ведь только с ней он сможет подписать контракт с крупным инвестором. Что же будет с героями дальше? Смотрите в сериале Пленница 2 серия от 27.01.2022 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Пленница – 3 серия от 27.01.2022