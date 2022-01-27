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Вы смотрите удивительно трогательный сериал Пленница 3 серия от 27.01.2022 на сайте СТБ. Свете удается чудом спасти Андрюшу, который случайно упал в реку. Вадим, который благодарен девушке за ее благородный поступок, приглашает ее в дом. Дети Вадима проявляют сильный интерес к «родственнице» папы и начинают с ней сближаться. В сериале Пленница 2021 Алексей продолжает поиски Вадима в своем родном городе. Ему нужно как можно быстрее найти Светлану, так как инвестор Боголепов готов подписывать контракт только лично с ней. Удастся ли Алексею все таки отыскать жену? Это вы узнаете прямо сейчас в мелодраме Пленница 3 серия от 27.01.2022 на сайте СТБ.
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