Сериал СТБ Пленница – это история о современных Красавице и Чудовище. Главная героиня Светлана увлекается наукой и всю себя посвящает работе. У женщины есть любящий и заботливый муж Алексей, который готов ради нее на все. По крайней мере женщина в это охотно верит, пока однажды не становится пленницей загадочного незнакомца со шрамом. Героиня не понимает, кто этот мужчина и что ему от нее нужно. Она готова заплатить любую сумму за то, чтобы ее выпустили на свободу, однако незнакомца деньги не интересуют.

Напуганную героиню мелодрамы Пленница удерживают в загородном имении, вокруг лес и озера – кричи не кричи – никто не услышит. К Светлане приставляют одного охранника Константина, регулярно кормят и позволяют гулять по территории. Вскоре женщина выясняет, что ее похитителя зовут Вадим, и завязывает с ним разговор. Светлану интересует, зачем на самом деле он ее похитил? И как к этому причастен ее муж Алексей. Однако услышав ответ, она отказывается в это верить. Светлана не может понять, как так много лет не замечала игровую зависимость мужа, а слова о том, что Алексей проиграл ее в карты, вовсе не укладываются в голове. Удастся ли героине разобраться в запутанной истории и выяснить, кто врет, а кто говорит правду? Ответ смотрите онлайн в сериале Пленница на телеканале СТБ!

В ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов

Авторы сериала: Ирина Феофанова, Ирина Левант

Режиссер: Роман Барабаш

Продюсеры: Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Елена Зоз, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов

Количество серий: 8

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