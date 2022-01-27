Дивіться продовження серіалу Полонена 2 серія від 27.01.2022 на сайті СТБ. Вадим показує Світлані маленький гостьовий дім, в якому їй тепер доведеться жити. Дівчина намагається зрозуміти, навіщо вона знадобилася Вадиму, але той лише натякає, що це пов’язано з її чоловіком. Головна героїня мелодрами Полонена намагається вигадати план втечі.

Олексій розповідає коханці, що його дружину викрали. Вагітна Наталя просить Олексія не шукати Світлану, бо для них ця ситуація може стати чудовою можливістю стати повноцінною сім’єю. Але чоловік стоїть на своєму – він повинен знайти дружину. Адже тільки з нею він зможе підписати контракт з великим інвестором. Що ж буде з героями далі? Дивіться в серіалі Полонена 2 серія від 27.01.2022 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 3 серія від 27.01.2022