«Пленница»: режиссер Роман Барабаш о новом сериале

В понедельник, 1 марта, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Пленница». О чем же будет новый сериал? Читайте комментарий режиссера «Пленницы» Романа Барабаша в материале.

«Весь мир, который она себе представляла, который она выстроила вокруг себя, в один миг рушится. Близкие люди изменяют, а люди, на которых сначала было трудно рассчитывать нашим главным героям, они оказываются гораздо порядочнее. И главная героиня должна разобраться, кто в этой ситуации является для нее другом, а кто – врагом», – рассказывает о новом сериале «Пленница» режиссер Роман Барабаш.

Фильм «Пленница» расскажет историю талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала большую фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе становится причиной трагедии в ее жизни – на седьмом месяце она теряет ребенка. После этого Светлана решает, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а управление компанией переходит к ее мужу Алексею. Но оказывается, Алексей совсем не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться. Почти все ночи он проводит в подпольном игорном клубе. И в один из вечеров, проиграв все, Алексей ставит на кон самое дорогое – свою жену…

Уже в понедельник, 1 марта, в 20:15 смотрите премьеру сериала «Пленница» на телеканале СТБ.

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