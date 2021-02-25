Уже в понедельник, 1 марта, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Пленница». В нем сыграет множество талантливых и популярных украинских актеров. Биографии актеров сериала «Пленница» — далее в материале.

Елена Полянская

Елена Полянская — набирающая популярность актриса театра и кино. Слава к ней пришла не сразу, но она уверяет, что снимается не ради больших заработков. Елена чувствует в профессии собственное предназначение и не прекратит этим заниматься, даже если не разбогатеет и не добьется мировой популярности, ведь работа перед камерами приносит колоссальное удовольствие.

Александр Никитин

Александр Никитин родился в 1971 году в городе Скрунда (Латвия). Когда ему было 12 лет, отца-военнослужащего перевели в Украину. Александр окончил Харьковский государственный институт искусств им. И. Котляревского.

После института работал в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Донецком русском драматическом театре, Киевском национальном театре русской драмы.

Олег Загородний

Олег Загородний родился 27 октября 1987 года в Киеве. В 2010 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, художественный руководитель курса М. Резникович. В 2010—2011 годах работал в Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки, среди его работ: Орест — «Орестея», Эсхил (реж. Л. Остропольский); Лоренцо — «Ромео и Джульетта», У. Шекспир (реж. Л. Остропольский); Дон Жуан — «Дон Жуан»; Барон Завбуш — «Евпраксия»; Альберто — «Брак по конкурсу»; Гамлет — «Гамлет»; Супруг — «Лотерейный билет». С 2015 года — актёр Гоголь-центра, среди его работ: Специалист, Саша, Солдатик, Кирилл, Человек — «Озеро»; Обмылок — «Братья», М. Дурненков по мотивам фильма Лукино Висконти «Рокко и его братья» (реж. А. Мизгирев). С 2010 года снимается в кино, дебютировав в фильмах «Демоны» и «1942». Далее засветился в лентах «Матч», «Джамайка», «Женский доктор», «Оборотень в погонах», «Бойцовский срыв», «Судьба напрокат», «Домохозяин» и др.

Екатерина Григоренко

Екатерина Григоренко начала сниматься в кино относительно недавно. В 2019 году она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого и дебютировала в кино в эпизодической роли. За год актриса снялась в общей сложности в 6 лентах.

В 2020 году Екатерина снялась в исторической драме СТБ «І будуть люди» по одноименному роману А. Димарова, где сыграла Олесю. Ее героиня всю жизнь работала на своего брата Оксена.

Наталья Бабенко

Наталья Бабенко родилась 9 августа 1994 года. В 2019 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. С 2015 года снимается в кино, дебютировав в роли Полины в криминальном детективе «Отдел 44». Далее сыграла в картинах «Что делает твоя жена?» (Варя Соколовская), «Чужая жизнь» (Руфина Васильева), «Колдуньи» (Лёля), «Выше только любовь» (Алла), «Ангелина» (Лика), «Тайны» (Лариса) и др. В 2019-м исполнила одну из главных ролей — Аню — в детективе «Звонарь».

Петр Крылов

Петр Крылов — актер театра и кино. Родился в Киеве. В детстве увлекался спортом, активно занимался боксом, рукопашным боем, фехтованием и тяжелой атлетикой, катался на коньках, играл в футбол, баскетбол. В 2012 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерская Н. Рушковского.

С 2011 года Петр играл в театре «Сузирья». В 2012 году перешел в Академический театр русской драмы имени Леси Украинки. В кино дебютировал в эпизодической роли в криминальной мелодраме В. Бледнова «Дальнобойщики-2» в 2004 году. В активе актера более двадцати сыгранных ролей в кино, самые заметные ― в фильмах «Ефросинья», «Поддубный», «Сваты-6», «Нюхач».

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