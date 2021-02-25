Уже в понеділок, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Полонена». У ньому зіграє багато талановитих і популярних українських акторів. Біографії акторів серіалу «Полонена» ― далі в матеріалі.

Олена Полянська

Олена Полянська ― висхідна зірка театру і кіно. Слава до артистки прийшла не відразу, але вона запевняє, що знімається не заради великих заробітків. Олена відчуває у професії власне призначення і не припинить цим займатися, навіть якщо не розбагатіє і не досягне світової популярності, адже робота перед камерами приносить колосальне задоволення.

Олександр Нікітін

Олександр Нікітін народився 1971 року в місті Скрунда (Латвія). Коли йому було 12 років, батька-військовослужбовця перевели в Україну. Олександр закінчив Харківський державний інститут мистецтв ім. І. Котляревського.

Після інституту працював у Харківському академічному російському драматичному театрі ім. О. С. Пушкіна, Донецькому російському драматичному театрі, Київському національному театрі російської драми.

Олег Загородній

Олег Загородній народився 27 жовтня 1987 року в Києві. У 2010 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, художній керівник курсу М. Резникович. У 2010―2011 роках працював у Київському театрі російської драми ім. Лесі Українки, серед його робіт: Орест ― «Орестея», Есхіл (реж. Л. Остропольський); Лоренцо ― «Ромео і Джульєтта», В. Шекспір ​​(реж. Л. Остропольський); Дон Жуан ― «Дон Жуан»; Барон Завбуш ― «Євпраксія»; Альберто ― «Шлюб за конкурсом»; Гамлет ― «Гамлет»; Чоловік ― «Лотерейний квиток».

З 2015 року ― актор Гоголь-центру, серед його робіт: Спеціаліст, Саша, Солдатик, Кирило, Людина ― «Озеро»; Змилок ― «Брати», М. Дурненков за мотивами фільму Лукіно Вісконті «Рокко та його брати» (реж. О. Мізгирьов). З 2010 року знімається в кіно, дебютувавши у фільмах «Демони» і «1942». Далі засвітився у стрічках «Матч», «Джамайка», «Жіночий лікар», «Перевертень у погонах», «Бійцівський зрив», «Доля напрокат», «Домогосподар» та ін.

Катерина Григоренко

Катерина Григоренко почала зніматися в кіно відносно недавно. У 2019 вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого і дебютувала в кіно в епізодичній ролі. За рік актриса знялася в 6 стрічках.

У 2020 році Катерина знялася в історичній драмі СТБ «І будуть люди» за однойменним романом А. Дімарова, де зіграла Олесю. Її героїня все життя працювала на свого брата Оксена.

Наталя Бабенко

Наталя Бабенко народилася 9 серпня 1994 року. У 2019 закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. З 2015 року знімається в кіно, дебютувавши в ролі Поліни в кримінальному детективі «Відділ 44». Далі зіграла в стрічках «Що робить твоя дружина?» (Варя Соколовська), «Чуже життя» (Руфіна Васильєва), «Чаклунки» (Льоля), «Вище тільки любов» (Алла), «Ангеліна» (Ліка), «Таємниці» (Лариса) та ін. У 2019 році виконала одну з головних ролей ― Аню ― у детективі «Дзвонар».

Петро Крилов

Петро Крилов ― актор театру і кіно. Народився в Києві. У дитинстві захоплювався спортом, активно займався боксом, рукопашним боєм, фехтуванням і важкою атлетикою, катався на ковзанах, грав у футбол, баскетбол. У 2012 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет, майстерня М. Рушковського.

З 2011 року грав у театрі «Сузір’я». У 2012 році перейшов в Академічний театр російської драми ім. Лесі Українки. У кіно дебютував в епізодичній ролі у кримінальній мелодрамі В. Блєднова «Далекобійники-2» у 2004 році. В активі актора більше двадцяти зіграних ролей у кіно, найпомітніші серед яких ― у стрічках «Єфросинія», «Піддубний», «Свати-6», «Нюхач».

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