Чому потрібно подивитися серіал «Упереджене ставлення»

Про кримінальну драму «Упереджене ставлення» зараз говорять усі! Захопливий сюжет зовсім скоро порадує глядачів телеканалу СТБ. Але чому варто подивитися серіал «Упереджене ставлення»? Читайте просто зараз!

Наталя Горенко не вирізнялася яскравою зовнішністю, жила скромно, одягалася просто. Але її твердий характер, чесність, працьовитість і відвага викликали повагу в кожного, хто стикався з дівчиною в повсякденному житті. Вона навчалася на юридичному факультеті, прагнула стати слідчою і точно знала, що робота в поліції — її покликання. Але вона навіть гадки не мала, як улюблена робота зламає все її життя!

Чому потрібно дивитися серіал «Упереджене ставлення»:

Віртуозно закручений сюжет і детективна лінія тримають в інтризі до самої розв’язки.

У серіалі порушено гостре питання: як зламати систему, що працює проти людей? Чи зможе звичайна слідча вплинути на перебіг подій, до яких причетні чиновники вищих ешелонів?

Жінка на роботі — горе в сім’ї? Людина, яка горить своєю справою, не зможе жити без неї. І головна героїня постає перед нелегким вибором: кар’єра чи сім’я.

Батьки і діти — вічний конфлікт поколінь. Вам теж знайома ця проблема?

Не пропустіть прем’єру серіалу «Упереджене ставлення» вже 4 травня о 20:15!

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