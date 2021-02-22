Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Почему нужно посмотреть сериал «Предвзятое отношение»

22.02.2021

Уже сегодня криминальная драма «Предвзятое отношение» выйдет на телеканале СТБ в 20:15! Но почему стоит посмотреть сериал «Предвзятое отношение»? Читайте прямо сейчас! 

Наташа Горенко не отличалась яркой внешностью, жила скромно, одевалась просто. Но ее твердый характер, честность, трудолюбие и отвага вызывали уважение у каждого, кто сталкивался с девушкой в повседневной жизни. Она училась на юридическом факультете, стремилась стать следователем и точно знала, что работа в полиции – ее призвание. Но она даже не подозревала, как любимая работа может сломать всю ее жизнь! 

Почему нужно смотреть сериал «Предвзятое отношение»:

  • Виртуозно закрученный сюжет и детективная линия держат в интриге до самой развязки.
  • В сериале поднимается острый вопрос: как сломать систему, которая работает против людей? Сможет ли обычный следователь повлиять на ход событий, к которым причастны чиновники высших эшелонов?
  • Женщина на работе — горе в семье? Человек, который горит своим делом, не сможет жить без него. И главная героиня встает перед нелегким выбором: карьера или семья.
  • Родители и дети — вечный конфликт поколений. Вам тоже знакома эта проблема?

Не пропустите показ сериала «Предвзятое отношение» уже 22 февраля в 20:15!

Больше по теме: Патологоанатом, Премьер-министр Украины и «следаки»: Главные персонажи сериала «Предвзятое отношение»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить