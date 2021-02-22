Почему нужно посмотреть сериал «Предвзятое отношение»

Уже сегодня криминальная драма «Предвзятое отношение» выйдет на телеканале СТБ в 20:15! Но почему стоит посмотреть сериал «Предвзятое отношение»? Читайте прямо сейчас!

Наташа Горенко не отличалась яркой внешностью, жила скромно, одевалась просто. Но ее твердый характер, честность, трудолюбие и отвага вызывали уважение у каждого, кто сталкивался с девушкой в повседневной жизни. Она училась на юридическом факультете, стремилась стать следователем и точно знала, что работа в полиции – ее призвание. Но она даже не подозревала, как любимая работа может сломать всю ее жизнь!

Почему нужно смотреть сериал «Предвзятое отношение»:

Виртуозно закрученный сюжет и детективная линия держат в интриге до самой развязки.

В сериале поднимается острый вопрос: как сломать систему, которая работает против людей? Сможет ли обычный следователь повлиять на ход событий, к которым причастны чиновники высших эшелонов?

Женщина на работе — горе в семье? Человек, который горит своим делом, не сможет жить без него. И главная героиня встает перед нелегким выбором: карьера или семья.

Родители и дети — вечный конфликт поколений. Вам тоже знакома эта проблема?

Не пропустите показ сериала «Предвзятое отношение» уже 22 февраля в 20:15!

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