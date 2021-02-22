Чому потрібно подивитися серіал «Упереджене ставлення»

Кримінальна драма «Упереджене ставлення» виходитиме на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Але чому варто подивитися серіал «Упереджене ставлення»? Читайте просто зараз!

Наталя Горенко не вирізнялася яскравою зовнішністю, жила скромно, одягалася просто. Але її твердий характер, чесність, працьовитість і відвага викликали повагу в кожного, хто стикався з дівчиною в повсякденному житті. Вона навчалася на юридичному факультеті, прагнула стати слідчою і точно знала, що робота в поліції — її покликання. Але вона навіть гадки не мала, як улюблена робота зламає все її життя!

Чому потрібно дивитися серіал «Упереджене ставлення»:

Віртуозно закручений сюжет і детективна лінія тримають в інтризі до самої розв’язки.

У серіалі порушено гостре питання: як зламати систему, що працює проти людей? Чи зможе звичайна слідча вплинути на перебіг подій, до яких причетні чиновники вищих ешелонів?

Жінка на роботі — горе в сім’ї? Людина, яка горить своєю справою, не зможе жити без неї. І головна героїня постає перед нелегким вибором: кар’єра чи сім’я.

Батьки і діти — вічний конфлікт поколінь. Вам теж знайома ця проблема?

Не пропустіть показ серіалу «Упереджене ставлення» вже 22 лютого о 20:15!

Більше на тему: Патологоанатом, Прем’єр-міністр України і «слідаки»: Головні персонажі серіалу «Упереджене ставлення»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ