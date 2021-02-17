Олександр Божко: про війну, знайомих на Донбасі та серіал «Мама»

Телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» уже 19 лютого о 20:15 покажуть 4-серійну драму «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. І поки всі перебувають в очікуванні прем’єри, читайте інтерв’ю з актором серіалу «Мама» Олександром Божком.

Що для вас означає війна?

Війна для мене ― це біль, сум, тривога, і я вважаю, що, якщо це можливо, то потрібно якомога швидше припиняти війну. І взагалі, вбивство людини ― це протиприродно. Цього треба уникати.

Чи є хтось із ваших знайомих на Донбасі?

Особисто ні. Та я знав одного хлопця, який вчився в одній школі з моїм другом. І він поїхав в АТО іще у 2014 році і загинув. На жаль, не пам’ятаю його прізвища. Це єдиний син. Єдина дитина в сім’ї. Це дуже прикро. Я знаю одного хлопця, це Ілля Самойленко, син кастинг-директорки, яка знімає багато проєктів. Ось і її син добровольцем пішов в АТО ще у 2014 році і досі там воює. Він був тяжко поранений. Це дуже страшно. Але все одно він дуже любить свою Батьківщину, і хоча мати відмовляла його, знову поїхав туди.

Чим неповторний ваш рідний край?

Київ я вважаю найкращим місцем у світі. Багато хто про це говорить, навіть приїжджі люди, які тут не живуть. Мені дуже прикро, що деякі кияни їдуть за кордон, особливо молодь. У мене родичі, знайомі починають казати, що в нас усе дуже погано в країні, ніяких перспектив, і всі тільки на гірше сподіваються. Кажуть, що за можливості будуть виїжджати теж за кордон. Мені дуже боляче та неприємно це чути, тому що в нас дуже класні, щирі люди, дуже багато талановитих, багато вчених. Прикро, коли таке відбувається.

Як ви гадаєте, що об’єднує всіх українців?

Любов до своєї землі, до культури, до родини.

Як ви гадаєте, що відчуває мати, відправляючи дитину на фронт?

Звичайно, я вважаю, що кожна мати, хоч би як вона любила свою країну, відчуває неприйняття. Тому що це страшно. Це безсонні ночі, це немає ніякого життя. Тільки думаєш і сподіваєшся, що твоя дитина виживе і повернеться додому.

Які слова підтримки ви сказали б хлопцям, котрі на війні?

Хлопці, бережіть себе. За вас дуже переживає ваша сім’я, родина, і вони вас чекають. Повертайтеся всі живими, не ризикуйте, якщо є така можливість. Не ризикуйте. Ви всі вже герої. Завжди пам’ятайте, що вас чекають вдома.

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