19 лютого о 20:15 до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні глядачі СТБ побачать 4-серійну драму «Мама». А що вам відомо про акторів нового проєкту? Читайте незвичайні факти про акторів фільму «Мама» просто зараз!

Олеся Жураківська. У серіалі «Мама» актриса зіграє головну роль, яка, за її словами, далася емоційно дуже важко. Крім театральних і кіноробіт Олеся Жураківська спробувала себе на телебаченні: протягом чотирьох сезонів вона була ведучою популярного шоу «Зважені та щасливі». Також актриса неперевершено зіграла матір головного героя у фільмі «Як довго я тебе чекала». Яскравий національний образ кухарки Павлини Жураківська відтворила в серіалі «Кріпосна». Микола Боклан. Талановитий театральний і кіноактор є братом народного артиста України Станіслава Боклана, який теж з’являвся в багатьох серіалах телеканалу СТБ. Наприклад, у Станіслава була яскрава роль у костюмованій драмі «Кріпосна», а Микола знайомий нашій аудиторії за роботою в серіалі «Акушерка». Михайло Кришталь. Михайло ― український актор театру і кіно, шоумен, заслужений артист України. Найбільш помітні роботи Кришталя ― серіали «Мажор», «Свати»-6, «Слуга народу», «Жіночий лікар» і фільм «Смертельно живий». Він є лауреатом фестивалів «Театральний Донбас» 1992 і 2006 років, «Мельпомена Таврії» 2006 року.

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