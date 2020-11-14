18 листопада о 20:15 на СТБ стартує чотирисерійна мелодрама «Другий шанс на перше кохання» кінокомпанії Star Media.

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У центрі сюжету – 15-річна Ірина, у якої багато секретів. Вона приховує, що її завжди і в усьому бездоганна мати тихо спивається. Ще рік тому мати Ірини працювала в НДІ і була шанованою людиною, але НДІ закрився, і матері довелося стати швачкою-надомницею. Нову роботу вона ненавидить, особисте життя влаштувати не може, тому і п’є від безвиході. Дівчинці дедалі частіше доводиться виконувати замовлення за матір. Однак Ірина не скаржиться – їй подобається ця робота, і в неї дуже добре виходить. Але найбільший секрет Ірини – це її перше кохання. Він – дівоча мрія: гарний, розумний і син багатих батьків. Їхній роман доводиться приховувати, тому що батьки хлопця – жахливі сноби. Але рано чи пізно все таємне стає явним, і про стосунки пари дізнаються батьки, наводять довідки про обраницю сина і жахаються! Ірина – донька алкоголічки. Дуже швидко родина відсилає сина до Англії. Так швидко, що в хлопця навіть немає часу попрощатися…

«У цьому серіалі ми досліджуємо життєві ситуації, у яких може опинитися кожен, – пояснює режисер Володимир Янощук. – Часом обставини бувають сильніші за нас і виявляється, що те, чого ми так сильно хотіли, зовсім не є нашою метою».

Виконавиця головної ролі, акторка Валерія Шкірандо, розповідає про свою героїню: «Ірина тільки здається легкою, а насправді вона береже те, що в неї є на даний момент. Робота, мама і син – три основні кити, на яких тримається її життя. Вона чиста, вірна, прагне до світлих ідеалів. Іра, як і будь-яка жінка, хоче, щоб її любили і оберігали – це причина її вчинків».

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«Не можна впевнено сказати, що хтось із героїв цієї мелодрами однозначно хороший або поганий. Усі вони як один прагнуть щастя, – розмірковує актор Віталій Кудрявцев. – Історія настільки нетривіальна і водночас упізнавана, що багато глядачів її запросто зможуть приміряти на себе. Щось подібне ми бачимо часто-густо серед наших близьких, знайомих і друзів. У різних ситуаціях люди, буває, проявляються із зовсім несподіваного боку – з темного або світлого. І в цьому, на мою думку, криється чимала частка майбутнього успіху телефільму».

Ролі виконують: Валерія Шкірандо, Даша Боцманова, Віталій Кудрявцев, Даня Каменський, Дмитро Саранськів, Ірина Мельник, Ірина Мак та ін.

Режисер-постановник – Володимир Янощук; оператор-постановник – Володимир Іванов; художник-постановник – Олександр Гринько; композитор – Микита Янощук; продюсер – Артем Долежаль.

Як закінчиться ця історія і які випробування приготувала доля героям мелодрами «Другий шанс на перше кохання», дивіться вже в середу, 18 листопада, о 20:15 на СТБ.

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