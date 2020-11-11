Знялися улюблені актори глядачів СТБ: 5 цікавих фактів про серіал «Колір пристрасті»
11.11.2020
23 листопада о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра 24-серійної авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. На глядачів чекає історія сильної дівчини Даші, яка навіть за найважчих обставин не втрачає жаги до життя. Читайте найцікавіші факти про серіал «Колір пристрасті» просто зараз!
- У серіалі «Колір пристрасті» на глядачів СТБ чекає поява улюблених акторів: Катерини Тишкевич, Катерини Варченко, Анастасії Іванової, Віталія Салія, Вікторії Литвиненко, Дар’ї Легейди, Світлани Зельбет, Лариси Руснак та ін.
- Серіал складатиметься з трьох частин: «Відтінок зради», «Відтінок любові» і «Відтінок спокути».
- Серіал налічує 24 серії! Сюжетні лінії розгортатимуться швидко і дуже непередбачувано!
- Серіал знімала неймовірно талановита українська сценаристка Тетяна Гнєдаш! Головна авторка проєкту вже зняла для телеканалу СТБ багато цікавих серіалів. Серед них ― «Зоя», «За вітриною» і «Упереджене ставлення».
- Неймовірно крутий сюжет! Дівчина Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Усі докази проти неї, і їй загрожує тривале ув’язнення. А безгрошів’я і недолуга мати не дають ніякої надії на допомогу тямущих адвокатів. Але справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа …
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