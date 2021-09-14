«Колір помсти»: відома дата старту авантюрної мелодрами на СТБ
«Колір пристрасті» перетворюється на «Колір помсти»! Авантюрна мелодрама авторки Тетяни Гнєдаш повертається. Прем’єра 2 сезону відбудеться на телеканалі СТБ вже 27 вересня о 20:15. У головних ролях у серіалі «Колір помсти» — улюбленці глядачів Даша Легейда, Юрій Феліпенко і Вікторія Литвиненко.
Історія, яка почнеться з чистого аркуша. Нове життя з новим обличчям і минуле, яке досі не відпускає, — усе це стане причиною перетворення «Кольору пристрасті» на «Колір помсти».
27 вересня на екрани вийде продовження авантюрної мелодрами «Колір помсти», на яке глядачі чекали цілий рік. За сюжетом Марія, заможна і шанована директорка дитячого будинку і вдова начальника митниці Євгена Матвієнка, перебуває під вартою за звинуваченням у вбивстві контрабандиста Мілоша Князовицького. Усі докази проти неї. Марія не заперечує своєї провини. У героїні попереду довгий термін серед убивць і рецидивісток. Їй потрібно витримати, подолати всі випробування, знайти втрачену доньку і любов.
Головну героїню Дашу Гомонай зіграла нова актриса — Поліна Калмикова.
Режисер: Сергій Сторожев.
У ролях: Юрій Феліпенко, Дар’я Легейда, Поліна Калмикова, Вікторія Литвиненко, Віталій Салій та ін.
Кількість серій: 24.
Графік виходу серіалу на телеканалі СТБ:
27 вересня, 20:15 — 1, 2 серії
28 вересня, 20:15 — 3, 4 серії
29 вересня, 20:15 — 5, 6 серії
30 вересня, 20:15 — 7, 8 серії
4 жовтня, 20:15 — 9, 10 серії
5 жовтня, 20:15 — 11, 12 серії
6 жовтня, 20:15 — 13, 14 серії
7 жовтня, 20:15 — 15, 16 серії
11 жовтня, 20:15 — 17, 18 серії
12 жовтня, 20:15 — 19, 20 серії
13 жовтня, 20:15 — 21, 22 серії
14 жовтня, 20:15 — 23, 24 серії
Video: «Колір помсти»: відома дата старту авантюрної мелодрами на СТБ
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