«Колір пристрасті» перетворюється на «Колір помсти»! Авантюрна мелодрама авторки Тетяни Гнєдаш повертається. Прем’єра 2 сезону відбудеться на телеканалі СТБ вже 27 вересня о 20:15. У головних ролях у серіалі «Колір помсти» — улюбленці глядачів Даша Легейда, Юрій Феліпенко і Вікторія Литвиненко.

Історія, яка почнеться з чистого аркуша. Нове життя з новим обличчям і минуле, яке досі не відпускає, — усе це стане причиною перетворення «Кольору пристрасті» на «Колір помсти».

27 вересня на екрани вийде продовження авантюрної мелодрами «Колір помсти», на яке глядачі чекали цілий рік. За сюжетом Марія, заможна і шанована директорка дитячого будинку і вдова начальника митниці Євгена Матвієнка, перебуває під вартою за звинуваченням у вбивстві контрабандиста Мілоша Князовицького. Усі докази проти неї. Марія не заперечує своєї провини. У героїні попереду довгий термін серед убивць і рецидивісток. Їй потрібно витримати, подолати всі випробування, знайти втрачену доньку і любов.

Головну героїню Дашу Гомонай зіграла нова актриса — Поліна Калмикова.

Режисер: Сергій Сторожев.

У ролях: Юрій Феліпенко, Дар’я Легейда, Поліна Калмикова, Вікторія Литвиненко, Віталій Салій та ін.

Кількість серій: 24.

Графік виходу серіалу на телеканалі СТБ:

27 вересня, 20:15 — 1, 2 серії

28 вересня, 20:15 — 3, 4 серії

29 вересня, 20:15 — 5, 6 серії

30 вересня, 20:15 — 7, 8 серії

4 жовтня, 20:15 — 9, 10 серії

5 жовтня, 20:15 — 11, 12 серії

6 жовтня, 20:15 — 13, 14 серії

7 жовтня, 20:15 — 15, 16 серії

11 жовтня, 20:15 — 17, 18 серії

12 жовтня, 20:15 — 19, 20 серії

13 жовтня, 20:15 — 21, 22 серії

14 жовтня, 20:15 — 23, 24 серії

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