«Цвет страсти» превращается в «Цвет мести»! Авантюрная мелодрама автора Татьяны Гнедаш возвращается. Премьера 2 сезона состоится на телеканале СТБ уже 27 сентября в 20:15. В главных ролях в сериале «Цвет мести» — полюбившиеся зрителями Даша Легейда, Юрий Фелипенко и Виктория Литвиненко.

История, которая начнется с чистого листа. Новая жизнь с новым лицом и прошлое, которое до сих пор не отпускает, — все это станет причиной «Цвету страсти» превратиться в «Цвет мести».

27 сентября на экраны выйдет продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет мести», которого зрители ждали целый год. По сюжету Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против неё. Мария не отрицает своей вины. Героине предстоит долгий срок среди убийц и рецидивисток. Ей нужно выдержать, преодолеть все испытания, обрести потерянную дочь и любовь.

Главную героиню Дашу Гомонай сыграла новая актриса — Полина Калмыкова.

Режиссер: Сергей Сторожев.

В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и др.

Количество серий: 24.

График выхода сериала на телеканале СТБ:

27 сентября, 20:15 — 1, 2 серии

28 сентября, 20:15 — 3, 4 серии

29 сентября, 20:15 — 5, 6 серии

30 сентября, 20:15 — 7, 8 серии

4 октября, 20:15 — 9, 10 серии

5 октября, 20:15 — 11, 12 серии

6 октября, 20:15 — 13, 14 серии

7 октября, 20:15 — 15, 16 серии

11 октября, 20:15 — 17, 18 серии

12 октября, 20:15 — 19, 20 серии

13 октября, 20:15 — 21, 22 серии

14 октября, 20:15 — 23, 24 серии

Video: «Цвет мести»: известна дата старта авантюрной мелодрамы на СТБ Когда сериал Цвет мести выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта сериала Цвет мести на СТБ. Цвет мести: дата выхода нового сериала

Больше по теме: Осторожно, спойлер: факты о новом сезоне мелодрамы «Крепостная»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ