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«Цвет мести»: известна дата старта авантюрной мелодрамы на СТБ

14.09.2021

«Цвет страсти» превращается в «Цвет мести»! Авантюрная мелодрама автора Татьяны Гнедаш возвращается. Премьера 2 сезона состоится на телеканале СТБ уже 27 сентября в 20:15. В главных ролях в сериале «Цвет мести» — полюбившиеся зрителями Даша Легейда, Юрий Фелипенко и Виктория Литвиненко. 

История, которая начнется с чистого листа. Новая жизнь с новым лицом и прошлое, которое до сих пор не отпускает, — все это станет причиной «Цвету страсти» превратиться в «Цвет мести».     

27 сентября на экраны выйдет продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет мести», которого зрители ждали целый год. По сюжету Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против неё. Мария не отрицает своей вины. Героине предстоит долгий срок среди убийц и рецидивисток. Ей нужно выдержать, преодолеть все испытания, обрести потерянную дочь и любовь.

Главную героиню Дашу Гомонай сыграла новая актриса — Полина Калмыкова. 

Режиссер: Сергей Сторожев.

В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и др.

Количество серий: 24.

График выхода сериала на телеканале СТБ:

  • 27 сентября, 20:15 — 1, 2 серии
  • 28 сентября, 20:15 — 3, 4 серии
  • 29 сентября, 20:15 — 5, 6 серии
  • 30 сентября, 20:15 — 7, 8 серии
  • 4 октября, 20:15 — 9, 10 серии
  • 5 октября, 20:15 — 11, 12 серии
  • 6 октября, 20:15 — 13, 14 серии
  • 7 октября, 20:15 — 15, 16 серии
  • 11 октября, 20:15 — 17, 18 серии
  • 12 октября, 20:15 — 19, 20 серии
  • 13 октября, 20:15 — 21, 22 серии
  • 14 октября, 20:15 — 23, 24 серии

Video: «Цвет мести»: известна дата старта авантюрной мелодрамы на СТБ

Когда сериал Цвет мести выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта сериала Цвет мести на СТБ. Цвет мести: дата выхода нового сериала

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